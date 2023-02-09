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Beşiktaş Omar Colley'in transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları

Savunma hattını güçlendirmek isteyen ve uzun süredir görüşmelerine devam eden Beşiktaş, Sampdoria forması giyen Ganalı stoper oyuncusu Omar Colley'i resmen açıkladı. İşte oyuncunun sözleşme detayları...| Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 22:55 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 23:11
Beşiktaş Omar Colley'in transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş, ara transfer döneminde bir yıldızı daha kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic ve Onur Bulut'tan sonra bir ismi daha kadrosuna katmayı başardı.

Beşiktaş Omar Colley'in transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları

Kara Kartal, İtalya Serie A'dan Sampdoria formasını terleten Gambiyalı stoper Omar Colley ile anlaşmaya vardı. Bir süre önce Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Colley, teknik direktör Şenol Güneş'in de savunmaya takviye istemesi ısrarı üzerine kadroya dahil edildi.

Beşiktaş Omar Colley'in transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları

MONTERO'NUN YERİNE


İtalya'da Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki futbolcu için kulübüyle bir süredir pazarlık halinde olan siyah-beyazlı yönetim, sonunda işi bitirdi. Çizme ekibiyle Colley'nin bonservisi için 2.5 milyon euro'ya el sıkışan Beşiktaş yönetimi, Gambiyalı stoper ile de 2.5 yıllığına anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu dün akşam takımla birlikte ilk çalışmasına çıktı. Stoperlerinden Montero'yu Hamburg'a gönderen Beşiktaş, böylelikle yerini Colley ile doldurmuş oldu.

Beşiktaş Omar Colley'in transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları

KUZENi TÜRKİYE'DE


Omar Colley'nin kanat oyuncusu olan kuzeni Ebrima Colley, Fatih Karagümrük'te oynuyor. 1.91 boyundaki stoper Colley, 2018-19'da Genk'ten Sampdoria'ya 9.25 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Beşiktaş Omar Colley'in transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları

22 GOLE KATKI VERDi


Profesyonel kulüp kariyerinde Djurgarden, Kuopion Palloseura, Genk ve Sampdoria formaları giyen Omar Colley 355 resmi maçta çıktı. Gambiyalı futbolcu 20 gol ve 2 asist üretirken, 22 gole direkt katkı sağladı. Bu sezon Sampdoria forması ile18 maçta süre alan Colley, 1 gol kaydetti.

Beşiktaş Omar Colley'in transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları

BEŞİKTAŞ'IN KAP AÇIKLAMASI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde Oyuncu ve Kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübü'ne net 2.300.000 Avro transfer bedeli ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

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