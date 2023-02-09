Beşiktaş Omar Colley'in transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları

MONTERO'NUN YERİNE



İtalya'da Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki futbolcu için kulübüyle bir süredir pazarlık halinde olan siyah-beyazlı yönetim, sonunda işi bitirdi. Çizme ekibiyle Colley'nin bonservisi için 2.5 milyon euro'ya el sıkışan Beşiktaş yönetimi, Gambiyalı stoper ile de 2.5 yıllığına anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu dün akşam takımla birlikte ilk çalışmasına çıktı. Stoperlerinden Montero'yu Hamburg'a gönderen Beşiktaş, böylelikle yerini Colley ile doldurmuş oldu.