Beşiktaş Omar Colley'in transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş, ara transfer döneminde bir yıldızı daha kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic ve Onur Bulut'tan sonra bir ismi daha kadrosuna katmayı başardı.
Kara Kartal, İtalya Serie A'dan Sampdoria formasını terleten Gambiyalı stoper Omar Colley ile anlaşmaya vardı. Bir süre önce Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Colley, teknik direktör Şenol Güneş'in de savunmaya takviye istemesi ısrarı üzerine kadroya dahil edildi.
MONTERO'NUN YERİNE
İtalya'da Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki futbolcu için kulübüyle bir süredir pazarlık halinde olan siyah-beyazlı yönetim, sonunda işi bitirdi. Çizme ekibiyle Colley'nin bonservisi için 2.5 milyon euro'ya el sıkışan Beşiktaş yönetimi, Gambiyalı stoper ile de 2.5 yıllığına anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu dün akşam takımla birlikte ilk çalışmasına çıktı. Stoperlerinden Montero'yu Hamburg'a gönderen Beşiktaş, böylelikle yerini Colley ile doldurmuş oldu.