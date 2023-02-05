Beşiktaş'tan açıklama geldi! Zeki Karalı ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayarak boks şubesi antrenör ve şube menajeri olarak görev yapan Zeki Karalı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şöyle:

Yakın zamana kadar kulübümüzün boks şubesi bünyesinde yer alan bir sporcunun iddiaları üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Beşiktaş JK'nın hassas olduğu konuların bilincinde olunarak bunun kullanılmaya çalışıldığını söz konusu sporcu için üzüntü verici bir şekilde takip ettik. 120 yıllık şanlı tarihi boyunca sporcularının her birine aile bireyi gibi davranan kulübümüz, maddi ve manevi olarak bünyesinde yer alan herkese istisnasız bir şekilde destek olmakla birlikte, hiçbir zaman fırsatçılığa müsaade etmemiştir ve etmeyecektir.

Süreç içerisinde ilgili sporcu ve antrenörle birkaç kez destekleme amaçlı konuşma gerçekleştirilmesine rağmen konunun bir algıya dönüştürülerek iftiralarla karşımıza çıkarılması, Beşiktaş JK'nın iç ve dış mihraklar tarafından ince hesaplarla zayıflatılmaya çalışılmasından başka bir amaç taşımamaktadır.

Söz konusu sporcu daha önce sosyal medyadan Beşiktaşlılık değerleriyle uyuşmayan bir paylaşımda bulunmuştur. Kendisiyle görüşme gerçekleştiren Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Seyit Ateş, bu davranışın yanlış olduğunu aktarırken, "Bir abin olarak buradayım. Lütfen her meseleni gel, bana anlat" ifadeleriyle de sporcuyu geri kazanma adına çaba sarf etmiştir. Buna karşın sporcunun görüşmenin ardından Sayın Ateş'e yönelik küfürlü sözler sarf ettiği tespit edilmiştir. Küfürü kabul eden ve özür dileyen sporcu, 12 Ocak'ta Kulübümüzden ayrılmak için dilekçe vermiştir. Bu sporcuyla Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi de görüşerek kendisine nasihatlerde bulunurken, kulübümüz kendisini affetmiştir.

Boks şubemizde antrenör ve şube menajeri olarak görev yapan Zeki Karalı'nın 70 yaşında olmasından dolayı boksörlerimiz, bir sağlık problemi yaşanabileceğini tarafımıza iletmiştir. Boks sporunun gereği olarak antrenörlerin de ringde sporcularla beraber olması gerektiği üzere, söz konusu antrenörden kulübümüzdeki görevine sadece İdari Menajer olarak devam etmesi yönünde talebimiz olmuştur.

Kendisinden sağlık raporu talep edilirken, hastaneden alınan rapor doğrultusunda bu sporda faal olarak görev yapamayacağı tespit edilmiştir. Ardından kendisine yine İdari Menajerlik teklifimizi iletmemize rağmen ayrılmakta ısrarcı olmuştur. Sürecin ardından Kulübümüz kendisine tüm haklarını teslim ederek yolları ayırmıştır.

Yaşanan süreci şeffaf bir şekilde kamuoyuna aktarırken, taraftarlarımızdan bu şekilde karalayıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadelere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.