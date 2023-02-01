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Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fatih KAragümrük - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 08:49
Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - HAYAL KIRIKLIĞI

Dünkü maç; tıpkı hani Barış Manço'nun eskimeyen şarkısı gibiydi; "Hava ayaz mı ayaz mı ayaz!" şarkısını hatırlattı.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Tabii ki böyle maçlar zordur, hele hele böyle bir havada, hem de böyle rüzgara yelken açacak uçacakmış bir statta...

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Rakip; son haftaların formda ekibi ve ligin en çok gol atanlardan takımlarından biri olan Karagümrük'tü... Beşiktaş zorlu bir deplasmandan 1 puanla dönerken önemli bir kayıp yaşadı.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş, Cenk'in fırsatçılığıyla öne geçerken golcü futbolcunun ilk devrede vuruşunun direkten dönmesi Beşiktaş açısından şanssızlıktı.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Salih'in yokluğu çok belli olurken, Gedson Fernandes'in dışında dün Beşiktaş'ta vasatın üzerine çıkan oyuncu yoktu.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Şenol Hoca'nın, ikinci yarıda Aboubakar'ı neden aldığını bilmiyorum ama önemli bir nedeni vardır diye düşünüyorum.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Açıkcası Redmond'un çıkışıyla N'koudou'yu bekledim, o da 70'de oyuna girdikten sonra bekleneni veremedi.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Alanyaspor maçında övgüler dizdiğimiz Dele Alli ise tam bir hayal kırıklığıydı. Dele Alli tam bir hayal kırıklığıydı. Açık ve net eleştiri yapmak gerekirse Beşiktaş ikinci yarıda durarak oynayarak maçı kazanmayı hedefledi.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bir ara Karagümrük öyle bir baskı kurdu ki, bu Beşiktaş'a yakışmadı. Beşiktaş kalecisi Mert Günok dün yine kalesinde devleşmese sonuç felaket olacaktı.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Karagümrük dün istediğini bilen bir takımdı. Özellikle son 20 dakikada oynadıkları korkusuz futbol alkışı hak etti. Pirlo iyi bir takım kurgusu yapmış. Hak ettikleri puanı alarak sahadan ayrılmayı bildiler.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – KÜS MÜSÜNÜZ!?

Hava ayaz mı, ayaz ellerim ceplerimde! Beşiktaşlı futbolcuları izlerken bu şarkı geldi aklıma, sanki elleri ceplerinde oynadılar. İkili mücadele kazanmak yok, bitirici vuruş hak getire…

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Karagümrük daha iyi motive olmuş. Beşiktaş'ın pas istasyonlarına baskı yaparken kaptıkları toplarla da ok gibi rakip sahaya fırladılar.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Gedson, Dele Alli, Tayfur üçlüsünden bir tek Tayfur hareketliydi, boş alan kapatmaya çalıştı, çırpındı, durdu. Dele Alli gayretli olsa da doğru dokunuşlar yapamadı.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Gedson yalnız kaldı. Demek ki, Salih ya da Josef şart onun yanına. Roiser hep kaçak döğüştü, Masuaku döküldü.. Tayyip ilk kez kötüydü. Mert ve Welinton savunmada ayakta kalan ikiliydi.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş o kadar kötü bir ilk yarı oynadı ki, Aboubakar'ın ayağına bir kez top geldi. Şenol hoca bu nedenle ikinci yarıya başlarken Aboubakar'ı çıkarıp Saiss'i aldı.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bana göre ikinci yarıya başlarken orta saha Kerem Atakan Kesgin gibi dinamik bir oyuncuyla takviye edilmeli ve Aboubakar da sahada kalmalıydı bence.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş kötü oynadı bu aşikar ama bazen kötü oynarken de kazanmayı bilmelisiniz. Üstelik Cenk Tosun'un golüyle maçı kolaylamışlardı.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İlk 45'te olduğu gibi ikinci yarıda da savunma arkasına bir çok oyuncu kaçırınca golün geleceği belliydi. Nitekim öyle de oldu.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beş haftadır kazanarak devam eden Kartal'ın Karagümrük'e takılması benim adıma sürpriz oldu.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Aboubakar'ın çok etkili olacağı bir maç beklediğimi söylemeliyim. Öyle olmadı. Beşiktaşlı oyuncular birbirlerinden inanılmaz uzak oynadılar, adeta küs gibiydiler.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Böyle olunca önde kurgulanan baskı da eksik kaldı, savunmadaki yardımlaşmalar da. Doğrusu

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - VAR NİYE ÇAĞIRDI?

Bu yazıyı yazmaya başladığımda dakika 85'ti.
Bu dakikaya kadar maçın genelinde Karagümrük daha kontrollü, daha etkili, ne yaptığını daha çok bilen takımdı.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş kopuk kopuk oynadı ama şunu da yazmadan geçemeyeceğim.
Bu dakikaya kadar aynı ikili mücadelelere Karagümrük aleyhine düdük çalan hakem Ali Şansalan, aynı pozisyonlarda Beşiktaş aleyhine çalamadı.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Maçın içinde de enteresan bir pozisyon var. Ofsayt mı, penaltı mı? Bir kere pozisyon net penaltı.
Ama ondan önce ofsayt var mı?

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

VAR hakemi çağırdı ama VAR hakemi neden çağırdı. Penaltıdan çağırması lazım, ofsayttan niye çağırsın?

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sonra bir düdükle oyun başladı.
Yani Türkiye'de bir orta oyunu oynanıyor ama bunun kokusu daha net bir şekilde çıkacaktır.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Şu bir gerçek Fabio Borini, Karagümrük'ün bütün akınlarını dizayn eden adam. Mükemmel işler yapıyor.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Siyah-beyazlılarda bu tarz bir oyuncu yok. Öyle olunca da Cenk'e ve Aboubakar'a istediği toplar gelmiyor.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Şenol Güneş'in Redmond ve Abobubakar'ı devre arasında çıkarmasına anlam veremedim.
Hani 1-0'a yatmak mı istedi, yoksa daha başka şeyler mi yapmak istedi çözemedim.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Karagümrük'te Diagne ikinci yarıda oyuna girdi bazı pozisyonlarda ağır kaldı. Çabuk bir adam olsa kaleciyle karşı karşıya kalırdı.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın defans anlayışı maalesef iyi değil. Biraz ciddi oynayan bir takım çok pozisyona girer.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bir bakın Mert Günok Beşiktaş'ta oynamaya başladıktan sonra kaç net pozisyon kurtarmış? O zaman düşünün Mert kalede olmasın neticeler ne olurdu?

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