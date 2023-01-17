Haberler Beşiktaş Aranan kan Abou

Aranan kan Abou

Eski golcü İlhan Mansız’dan, Aboubakar’a tam destek. Siyah-beyazlıların 3. kez renklerine katmak için gün saydığı Aboubakar için eski forvet İlhan Mansız, "Beşiktaş'ın aradığı yırtıcı forvet" yorumunu yaptı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 06:50
Aranan kan Abou

Beşiktaş'ta tüm gözler Vincent Aboubakar transferine çevrilmiş durumda. Weghorst'ın ayrılığının ardından rotasını Kamerunlu forvete çeviren siyah-beyazlılar, Aboubakar ile her konuda anlaşmaya varsa da oyuncunun kulübü Al-Nassr ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor. 30 yaşındaki golcünün bu hafta sonuna kadar Suudi ekibinden resmi olarak ayrılarak İstanbul'a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Geri sayıma geçen Beşiktaş yönetimi Aboubakar ile yıllık 2.5 milyon euro'dan 2.5 senelik anlaşma imzalayacak.


İNANILMAZ YETENEKLİ


Beşiktaş'ın unutulmaz golcülerinden İlhan Mansız, Aboubakar transferini şu şekilde yorumladı: "Aboubakar futbolcu olarak inanılmaz güçlü yetenekli ve Beşiktaş taraftarının da benimsediği, çok sevdiği bir oyuncu. Ben sadece şampiyonluğa giderken oynamamasını biraz yadırgadım. Ama futbolculuğuna hiçbir şey diyeceğimiz yok. Yırtıcı, güçlü, gol vuruşları olan bir futbolcuyu tarif edersek, Bir nevi Aboubakar'ı tarif ediyoruz. Weghorst kadar hava toplarında çok etkili değil, ama Beşiktaş'ın aradığı kan olacaktır.''


YARIŞTAN KOPARDI!


İlhan Mansız, Konyaspor galibiyetinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Son saniyede gelen gol, Beşiktaş için çok önemliydi, beraberlik halinde bile yarıştan kopmuş olacaktı. Yedek kulübesinin, sahadaki oyuncularla, birlikte aynı anda sevinmesi, bence üç puandan daha önemli. Önemli olan kötü oynadığı bir karşılaşmadan galibiyet almasını bilmek. Beşiktaş Konya'da rakiplerini ben bu yarıştan kopmadım sinyallerini verdi" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Arda Turan Süper Lig’e teknik direktör olarak geri dönüyor! Göreve başlayacağı takım belli oldu: İşte yeni adresi…
Otobüs demir profil yüklü TIR'a çarptı 3 ölü, 20 yaralı
Trabzonspor'a Norveçli golcü!
G.Saray'da beklenmedik gelişme! Transfer gelirse takımdan ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal orta sahasını Konya'da buldu!
Hocasından transfer sözleri! "Beşiktaş'a gitmeli"
Sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek?
TOKİ Sakarya Arifiye, Hendek, Ferizli, Kocaali, Taraklı kura çekiliş sonuçları
Orta Gelir Konut Kredisi faiz oranları, başvuru şartları ve tarihleri!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cadiz ile Elche yenişemedi! Cadiz ile Elche yenişemedi! 01:16
Cadiz ile Elche puanları paylaştı! Cadiz ile Elche puanları paylaştı! 01:16
Empoli 3 puanı tek golle aldı! Empoli 3 puanı tek golle aldı! 00:54
Empoli 3 puanı tek golle aldı! Empoli 3 puanı tek golle aldı! 00:54
Stanojevic Konya’da Stanojevic Konya’da 00:45
G.Saray'a Icardi şoku! PSG'den flaş teklif G.Saray'a Icardi şoku! PSG'den flaş teklif 00:10
Daha Eski
Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım 00:10
Ayrılık açıklandı! Sözleşmede flaş madde Ayrılık açıklandı! Sözleşmede flaş madde 00:10
G.Saray Alanya'ya geldi! G.Saray Alanya'ya geldi! 00:04
A. Efes evinde farklı kazandı! A. Efes evinde farklı kazandı! 00:04
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:05
Pendik ile Erzurum yenişemedi! Pendik ile Erzurum yenişemedi! 00:05