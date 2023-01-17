Aranan kan Abou

Beşiktaş'ta tüm gözler Vincent Aboubakar transferine çevrilmiş durumda. Weghorst'ın ayrılığının ardından rotasını Kamerunlu forvete çeviren siyah-beyazlılar, Aboubakar ile her konuda anlaşmaya varsa da oyuncunun kulübü Al-Nassr ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor. 30 yaşındaki golcünün bu hafta sonuna kadar Suudi ekibinden resmi olarak ayrılarak İstanbul'a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Geri sayıma geçen Beşiktaş yönetimi Aboubakar ile yıllık 2.5 milyon euro'dan 2.5 senelik anlaşma imzalayacak.



İNANILMAZ YETENEKLİ



Beşiktaş'ın unutulmaz golcülerinden İlhan Mansız, Aboubakar transferini şu şekilde yorumladı: "Aboubakar futbolcu olarak inanılmaz güçlü yetenekli ve Beşiktaş taraftarının da benimsediği, çok sevdiği bir oyuncu. Ben sadece şampiyonluğa giderken oynamamasını biraz yadırgadım. Ama futbolculuğuna hiçbir şey diyeceğimiz yok. Yırtıcı, güçlü, gol vuruşları olan bir futbolcuyu tarif edersek, Bir nevi Aboubakar'ı tarif ediyoruz. Weghorst kadar hava toplarında çok etkili değil, ama Beşiktaş'ın aradığı kan olacaktır.''



YARIŞTAN KOPARDI!



İlhan Mansız, Konyaspor galibiyetinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Son saniyede gelen gol, Beşiktaş için çok önemliydi, beraberlik halinde bile yarıştan kopmuş olacaktı. Yedek kulübesinin, sahadaki oyuncularla, birlikte aynı anda sevinmesi, bence üç puandan daha önemli. Önemli olan kötü oynadığı bir karşılaşmadan galibiyet almasını bilmek. Beşiktaş Konya'da rakiplerini ben bu yarıştan kopmadım sinyallerini verdi" ifadelerini kullandı.