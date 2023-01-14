Haberler Beşiktaş Barinov harekatı

Barinov harekatı

Kara Kartal, Lokomotiv Moskova’da forma giyen 26 yaşındaki Dmitri Barinov için harekete geçti. Rus yıldız ön libero, merkez orta saha ve stoperde oynayabiliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Barinov harekatı

Beşiktaş ara transfer dönemi çalışmalarına hız verdi. Weghorst'un ayrılığının ardından santrfor arayışlarını sürdüren yönetim, orta saha takviyesi için de düğmeye bastı. Siyah-beyazlıların listesine giren son ismin Lokomotiv Moskova'da forma giyen 26 yaşındaki Dmitri Barinov olduğu öğrenildi. Championat.com internet sitesinde yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Lokomotiv Moskova'da oynayan ön libero oyuncusu Dmitri Barinov'u kadrosuna katmak istediği ve resmi temaslara başladığı belirtildi.

RUS BASININA KONUŞTU

Haberde Beşiktaş Sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın Ilya Nikulnikov'a verdiği röportaj da yer aldı. Röportajda Kazancı'nın, "Beşiktaş, yakında Lokomotiv Moskova ile Barinov transferi hakkında görüşecek. Dmitry, yakından takip ettiğimiz oyunculardan biri" ifadelerini kullandığı belirtildi. Ön libero mevkiinin yanı sıra merkez orta saha ve stoperde de görev yapabilen Barinov'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

ARANAN KAN

Dmitri Barinov daha çok defansif meziyetleriyle öne çıkan bir orta saha. Savunma bloğunun önünde doğru pozisyon alan ve rakibi ilk karşılayan kesici adam olur. Agresif yapısı gereği fazla kart görebilir ama taraftarın onu bu tatlı sert futbolu sebebiyle sevebileceğini düşünüyorum. Topla ilişkisi de hiç fena olmayan Rus orta saha, 90 dakika bitmeyen enerjisiyle takımı ayakta tutar. Beşiktaş'ta, Atiba ve Josef'in form düşüşlerini göz önüne aldığımızda tam da aranan kan olabilir.

Bu sezon 20 maçta forma giyen Rusya Milli Takım oyuncusu Barinov, 1 gol ve 1 assist kaydetti. Lokomotiv Moskova'nın en değerli oyuncusu konumunda olan ön libero oyuncusu, Rusya Milli Takım kariyerinde ise 15 maçta görev aldı.

DİĞER
‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ‘Tatavlalı’sı Engin Benli hakkında merak edilenleri anlattı! Aksiyon sahnelerinde zorlanmıyorum çünkü…
7 yıllık sevgilisi Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez detayı ağızları açık bıraktı
Jesus 'yetersiz' dedi! F.Bahçe Altay'ın yerine o ismi alıyor
Fırtına'da tek hedef galibiyet! İşte Avcı'nın Başakşehir maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Konya deplasmanında! İşte Güneş'in ilk 11'i
Beşiktaş Weghorst'u KAP'a bildirdi!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2023?
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aston Villa evinde hata yapmadı! Aston Villa evinde hata yapmadı! 01:12
Aston Villa evinde hata yapmadı! Aston Villa evinde hata yapmadı! 01:11
Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı! Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı! 01:10
Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! 01:09
Volkan Demirel: Bu seneyi atlatabilirsem... Volkan Demirel: Bu seneyi atlatabilirsem... 00:53
Okan Buruk'tan transfer sözleri! Okan Buruk'tan transfer sözleri! 00:53
Daha Eski
Toroğlu'ndan Okan Buruk'a övgü dolu sözler! Toroğlu'ndan Okan Buruk'a övgü dolu sözler! 00:53
Toroğlu'dan Volkan Demirel'e flaş sözler! "Futbolcu seni istemiyor" Toroğlu'dan Volkan Demirel'e flaş sözler! "Futbolcu seni istemiyor" 00:53
Jesus 'yetersiz' dedi! F.Bahçe Altay'ın yerine o ismi alıyor Jesus 'yetersiz' dedi! F.Bahçe Altay'ın yerine o ismi alıyor 00:54
Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti 00:54
Manchester United Weghorst'u açıkladı! Manchester United Weghorst'u açıkladı! 00:54
Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! 01:08