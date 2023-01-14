Barinov harekatı

Beşiktaş ara transfer dönemi çalışmalarına hız verdi. Weghorst'un ayrılığının ardından santrfor arayışlarını sürdüren yönetim, orta saha takviyesi için de düğmeye bastı. Siyah-beyazlıların listesine giren son ismin Lokomotiv Moskova'da forma giyen 26 yaşındaki Dmitri Barinov olduğu öğrenildi. Championat.com internet sitesinde yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Lokomotiv Moskova'da oynayan ön libero oyuncusu Dmitri Barinov'u kadrosuna katmak istediği ve resmi temaslara başladığı belirtildi.

RUS BASININA KONUŞTU

Haberde Beşiktaş Sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın Ilya Nikulnikov'a verdiği röportaj da yer aldı. Röportajda Kazancı'nın, "Beşiktaş, yakında Lokomotiv Moskova ile Barinov transferi hakkında görüşecek. Dmitry, yakından takip ettiğimiz oyunculardan biri" ifadelerini kullandığı belirtildi. Ön libero mevkiinin yanı sıra merkez orta saha ve stoperde de görev yapabilen Barinov'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

ARANAN KAN

Dmitri Barinov daha çok defansif meziyetleriyle öne çıkan bir orta saha. Savunma bloğunun önünde doğru pozisyon alan ve rakibi ilk karşılayan kesici adam olur. Agresif yapısı gereği fazla kart görebilir ama taraftarın onu bu tatlı sert futbolu sebebiyle sevebileceğini düşünüyorum. Topla ilişkisi de hiç fena olmayan Rus orta saha, 90 dakika bitmeyen enerjisiyle takımı ayakta tutar. Beşiktaş'ta, Atiba ve Josef'in form düşüşlerini göz önüne aldığımızda tam da aranan kan olabilir.

Bu sezon 20 maçta forma giyen Rusya Milli Takım oyuncusu Barinov, 1 gol ve 1 assist kaydetti. Lokomotiv Moskova'nın en değerli oyuncusu konumunda olan ön libero oyuncusu, Rusya Milli Takım kariyerinde ise 15 maçta görev aldı.