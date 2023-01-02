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Hollandalı tam bir ‘İş bitirici'

Kartal'ın eski forveti Demba Ba, Weghorst'a övgüler dizdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Hollandalı tam bir ‘İş bitirici'

Kartal'ın eski forveti Demba Ba, Weghorst'a övgüler dizdi. Senegalli futbol adamı, "Weghorst bence çok iyi uyum sağlıyor. Gol atıyor. Günün sonunda bir forvetten gol atması beklenir. Weghorst bitiricilik ve performans olarak çok iyi gidiyor. Dünya Kupasında da iyi iş çıkardı. Arjantin'e karşı iki gol attı. Genel olarak çok iyi bir performans çıkarıyor ve şu anda takım için önemli olan da bu" dedi.

HOCA İŞİNİ İYİ BİLİR

Demba Ba, teknik patron Güneş'e de parantez açarak "Güneş çok akıllı bir insan. Geçmişte birlikte çalıştığımız dönemdeki liderlik anlayışını sürdürdüğünü düşünüyorum. Kendisi Türk futbolunu çok iyi biliyor ve bir oyuncunun en iyi yönünü nasıl ortaya çıkaracağı konusunda da uzman. Bu sebeple kendisi takımdaki en iyi oyuncuları sahaya sürmeye çalışacaktır. Hoca kazanmayı seven birisi" dedi.

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