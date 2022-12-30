TRANSFER HABERİ: Hull City'nin hocasından Ozan Tufan açıklaması!

Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan yıldız ismin yeniden Türkiye'ye döneceği konuşuluyordu.
Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan yıldız ismin yeniden Türkiye'ye döneceği konuşuluyordu.
Ozan Tufan bu sezon Championship'te 22 karşılaşmaya çıktı.
27 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 4 asist yaptı.
Her fırsatta adı Türk takımlarıyla anılan Ozan Tufan için Beşiktaş'ın devreye girdiği yazılmıştı.
Hatta siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in eski öğrencisini istediği belirtilmişti.
Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş, "Ozan Tufan beni aramadı ama Şenol diye birini aramış olabilir. Ozan'ı beğeniyorum"
"Kimi alırsın kimi almazsın konusu sadece benim işim değil. Şu an öyle bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.
Bu gelişmelerin yanı sıra Ozan Tufan'ın transfer durumuyla ilgili olarak Hull City'deki hocası Liam Rosenior açıklamalarda bulundu.
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, Liam Rosenior Türkiye'de çıkan haberleri yalanadı.
Rosenior, "Ozan Tufan için henüz resmi bir teklif almadık"
"Ocak ayında transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok şey yaşanabilir ancak şu anda herhangi bir durum yok"
"Şu ana kadar bana hiçbir şey söylenmedi"
"Bu yüzden bu haberler şu an sadece spekülasyon" şeklinde konuştu.
1.82 boyundaki Ozan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Ozan Tufan kariyerinde, Bursaspor, Fenerbahçe, Watford ve Alanyaspor gibi takımlarda forma giydi.
Ozan Tufan A Milli Takım'da ise 65 maça çıktı.