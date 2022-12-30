Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Hull City'nin hocasından Ozan Tufan açıklaması!

TRANSFER HABERİ: Hull City'nin hocasından Ozan Tufan açıklaması!

Beşiktaş'ın transferi için uğraş verdiği Ozan Tufan transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında İngiltere Championschip ekiplerinden Hull City'nin yolunu tutan milli futbolcunun hocası açıklamalarda bulundu. Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior transferle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları....

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 11:51
TRANSFER HABERİ: Hull City'nin hocasından Ozan Tufan açıklaması!

Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Hull City'nin hocasından Ozan Tufan açıklaması!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan yıldız ismin yeniden Türkiye'ye döneceği konuşuluyordu.

TRANSFER HABERİ: Hull City'nin hocasından Ozan Tufan açıklaması!

İngiliz ekibi Hull City, yaz transfer döneminde sarı lacivertli kulübe transfer için 3 milyon Euro ödemişti.

TRANSFER HABERİ: Hull City'nin hocasından Ozan Tufan açıklaması!

"Kimi alırsın kimi almazsın konusu sadece benim işim değil. Şu an öyle bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ: Hull City'nin hocasından Ozan Tufan açıklaması!

Bu gelişmelerin yanı sıra Ozan Tufan'ın transfer durumuyla ilgili olarak Hull City'deki hocası Liam Rosenior açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ: Hull City'nin hocasından Ozan Tufan açıklaması!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, Liam Rosenior Türkiye'de çıkan haberleri yalanadı.

TRANSFER HABERİ: Hull City'nin hocasından Ozan Tufan açıklaması!

Rosenior, "Ozan Tufan için henüz resmi bir teklif almadık"

TRANSFER HABERİ: Hull City'nin hocasından Ozan Tufan açıklaması!

"Ocak ayında transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok şey yaşanabilir ancak şu anda herhangi bir durum yok"

TRANSFER HABERİ: Hull City'nin hocasından Ozan Tufan açıklaması!

"Şu ana kadar bana hiçbir şey söylenmedi"

TRANSFER HABERİ: Hull City'nin hocasından Ozan Tufan açıklaması!

"Bu yüzden bu haberler şu an sadece spekülasyon" şeklinde konuştu.

TRANSFER HABERİ: Hull City'nin hocasından Ozan Tufan açıklaması!

1.82 boyundaki Ozan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Hull City'nin hocasından Ozan Tufan açıklaması!

Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Hull City'nin hocasından Ozan Tufan açıklaması!

Ozan Tufan kariyerinde, Bursaspor, Fenerbahçe, Watford ve Alanyaspor gibi takımlarda forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Hull City'nin hocasından Ozan Tufan açıklaması!

Ozan Tufan A Milli Takım'da ise 65 maça çıktı.

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