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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Yılbaşından sonra...

Beşiktaş'ta gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda. Orta sahaya transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme gelen isim ise Leicester City formasını terleten Nampalys Mendy oldu. Tecrübeli oyuncu için, teknik heyetin de onay verdiği aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

Beşiktaş'ta ocak ayı için transfer çalışmaları başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

Siyah-beyazlılar bu konuda ince eleyip; sık dokuyor…

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

Beşiktaş'ta gözler Ocak'ta yapılacak transferlere çevrilirken, stoper mevkii dışında ilk takviye orta sahaya olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

Josef'in durumunun bir türlü düzelmemesi, Atiba'nın emeklilik çağının gelmesi teknik direktör Şenol Güneş'i bu bölgeye transfer yapmaya zorunlu tuttu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

Kartal, sözleşmesi sezon sonu bitecek isimlere yönelirken gündeme gelen isimse Nampalys Mendy oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

Leicester ile kontratı bitecek olan 30 yaşındaki Senegalli ön libero için hazırlıklar başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

HAFTAYA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

30 yaşındaki futbolcuyu takip eden hatta Dünya Kupası'ndaki performansını izleyen Beşiktaş teknik heyeti, tecrübeli oyuncu için 'olur' raporu verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

Oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesini fırsat bilen siyah beyazlılar, Leicester City'de yapılacak teklif için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

Transfer komitesi önce Mendy ile anlaşıp ardından İngiliz ekibine teklifte bulunacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

Mendy'nin temsilcileri ile ilk görüşmenin yılbaşından hemen sonra yapılacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

Futbola Monaco altyapısında başlayan Mendy, 2010'da profesyonel oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

3 yıl Monaco formasını terleten Mendy, 2013'te Nice'e gitti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

Senegalli futbolcu 2016 yazında 15.5 milyon euro bonservisle Leicester City'e imza attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

Tecrübeli orta saha, İngiliz ekibinde 101 resmi maçta forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

MENDY 2 KUPA KALDIRDI

Futbolculuk kariyerinde bir kez Afrika Şampiyonluğu ve 1 kez Leicester City ile FA CUP'ı kazanma mutluluğu yaşadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

30 yaşındaki yıldız Nampalys Mendy, ana mevkisi ön libero olmasına rağmen merkez orta saha olarak da görev alabiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

Tecrübeli oyuncunun adı geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray ile anılmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Nampalys Mendy harekatı! Transferi için kolları sıvadılar

Senegal Milli Takımı'nın 23 kez formasını giyen Mendy bu maçlarda gol atma başarısı gösteremedi.

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