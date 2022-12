DNA'sı şampiyon

Kartal'ın ihtiyar delikanlısı Atiba, açıklamalarda bulundu. "Hiç bu yaşa kadar devam edeceğimi düşünmemiştim. 20'li yaşların sonlarına doğru, '35 yaş civarında sağlıklı olabilirsem futbolu bırakırım' diye düşünüyordum. Son yıllarda iyi seviyede oynadım. Sadece oynamış olmak için değil, takım arkadaşlarımla saha içerisinde bulunduğum her andan zevk aldım" dedi. Ara bittikten sonraki ilk maçta gösterecekleri reaksiyonun önemine değinen Kanadalı, "Şu an üzerinde çalışmamız gereken şeyleri çalışıyoruz. Bu kamptan sonra ilk maçımıza nasıl başlayacağımız çok önemli olacak. Şampiyonluk bu kulübün her zaman hedefidir" diye konuştu.

GÜNEŞ İŞİ BİLEN BİRİ



Atiba, Teknik direktör Güneş'in tekrar görev almasını da değerlendirdi. Usta krampon "Hocamızın tabii ki henüz daha yeni geldiğini söyleyebiliriz, daha çok uzun süre geçmedi üzerinden. Bir takımı nasıl kazanan bir ekip yapacağını bilen, şampiyon yapmayı bilen, o şekilde bir takım kurmayı bilen bir hoca. Olmamız gereken şeyi bize gösteriyor ki bu bahsettiğim şey tabii her maç kazanan ve işin sonunda hedeflediği şeye ulaşan bir takımdır her zaman. Güneş çok iyi bir hoca ve çok da çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SERGEN HOCA BENİ SERBEST BIRAKTI



Atiba, Sergen Yalçın döneminde daha çok gol atması ve asist yapması hakkında ise şöyle konuştu: Benim için orta saha pozisyonu; bilhassa 6 ya da 8 pozisyonları hep kendimi daha rahat hissettiğim pozisyonlar olmuştur. Hoca beni o dönem daha çok 8 gibi düşünmüştü çünkü Joseph vardı, savunma görevini o benden daha fazla üstleniyordu. O dönemde beni biraz daha serbest bıraktığını söyleyebilirim. Hoca ile şampiyon olduğumuz sezon gerçekten bizim için çok iyi bir sezondu. Çok çalıştık ve sonunda da başarılı olduk. Ertesi sezon ise maalesef performansımız düştü. Bunun pek çok etkeni var.

HAVAMIZ ÇOK İYİ



Kamp ortamının çok iyi olduğunu söyleyen Atiba, "Havamız iyi. Ben bir süre uzak kaldım, dediğiniz gibi ama şu anda tekrar döndüm ve takımla beraberim. Her takım için önemli şeyler bu kamplar, sabah-akşam beraber olursunuz bu ortamlarda, bu da bir birliktelik sağlar. İyi gidiyor şu anda, idmanlarımız da keyifli oluyor" diye konuştu.

ISMAEL'LE SIKINTI YOKTU



Valerien ısmael zamanında az süre almasına da değinen Hutchinson, "Aslında hiçbir sıkıntımız yoktu. Onun ilk geldiği zaman benim milli takım zamanıma denk geldi. Birazcık seyahatin fazla olduğu ve milli maçların yoğun olduğu döneme denk geldi. O dönem formum da yüksekti aslında. Ama bir sıkıntı olmadı aramızda" dedi.

BURADA BIRAKACAĞIM



10 sene... 10 çok güzel sene geçirdim, 10 çok güzel sezon geçirdim Beşiktaş gibi kulüpte ve böyle bir ülkede. Muazzam taraftarın önünde oynadım. Zevk aldım, başarılı oldum. Hayatımın en özel anlarını, zevk aldığım anlarımı burada yaşadım. Tek net olan şey, kariyerimi Beşiktaş'ta bitireceğim konusu. Yakında kararımı vereceğim.

TRABZON VE GÖZTEPE



10 sezon içinde unutmadığı maçları, 2017'de deplasmanda kendisinin son dakika golüyle 4-3 kazandıkları Trabzonspor ve şampiyonluğun geldiği Göztepe maçları olarak gösteren Atiba, "Tüm duyguları, hisleri yaşadım. O iki maç da tüm ülke futbolu için bence o gün de o maçlar unutulmaz maçlar olmuştur" şeklinde konuştu.