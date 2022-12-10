Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "Hocanın talebi..."

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ önemli açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir kadroları olduğunu belirten Kocadağ, iyi bir yere gideceklerini düşündüğünü söyledi. Transferle ilgili olarak, teknik direktör Şenol Güneş'i işaret etti.



Hocanın talepleri doğrultusunda hareket edeceklerini belirten Emre Kocadağ, "Şenol Güneş şu an kampta bir gözlem yapıyor. Hazırlık maçları yapılıyor. Kafasında netleşmiş isim ya da bölge yok. Transferde bizden talebi ne olursa elimizden geldiğince bunu gerçekleştirmeye çalışacağız." dedi.



İşte o sözler...

"İzlediğimiz transfer politikasına baktığımız zaman çok ciddi oyuncuları bünyeye kattık. Faydalanamadıklarımız da oldu ama kulübü herhangi bir mali zorluğa sokmadan ayrılıklar yaşadık. İlk geldiğimiz sene kurduğumuz kadromuz, Sergen Hoca tercihi ve kazanılan bir kupa var. Şampiyon olduğumuz sene sonrası belki de Türk futbol tarihinin en çok bonservis ödenmiş oyuncularını düşük fiyatlara Beşiktaş forması giydirdik. Sonucu belki güzel bitmedi ama bizim yaptığımız hamlelerde bir eksik görmüyorum. Şampiyonlar Ligi maratonu ve sakatlıklar oldu. Bir şekilde sonunu getiremedik."



"ÖNDER HOCA BİZİM KIYMETLİMİZ"

Önder hoca bizim bünyemizde olan bir hocaydı. Bizim kıymetlimiz. Beşiktaş'a ve genç oyunculara büyük katkısı oldu. Katar'da Süper Final oynadık ve orada kupayı kazandı. Sonucunda finali almış bir hocaya bizim bir miktar sabretmemiz çok normal. Bunu kim olsa yapar.

"GELEBİLECEK EN İYİ HOCAYI GETİRDİK"

Valerien Ismael'in olumlu sonuçlar almadığını görüyorduk. Bugün itibariyle Ismael iyi bir projeydi ama tutmadı. Bu futbolda olan bir şey. Rakiplerimiz bizden daha çok değişiklik yapıyor. Bugün Beşiktaş özelinde en iyi hocalardan biri Şenol Güneş. Gelebilecek en iyi hocayı getirdik takımın başına.

"PREMIER LİG KADROSU DENİYORDU..."

Sezon başında Premier Lig kadrosu kuruldu deniyordu. Burada yanlış transfer yapıldığını söylemek çok yanlış bir eleştiri olur.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

Ben o dönem için yerli bir hocanın gelmesini doğru buluyordum. Ama o dönem yönetim kurulu böyle bir karar aldı. Ama hepimiz aynı gemideyiz. Şu an Beşiktaş'ı nasıl daha ileri götürebiliriz.

"ÇOK İYİ BİR KADROMUZ VAR"

Şu an çok iyi bir kadromuz var. Weghorst dünya gündemindeydi dün. Saiss yine aynı şekilde. Sakatlıklarımız da var. Josef sakatlıktan döndü, Atiba döndü. Ghezzal hala sakat. İyi bir yere gideceğimizi düşünüyorum.

"KIYAMET KOPUYOR"

Genç oyuncuları altyapıdan çıkarıp bunları ihraç eder pozisyona geldik. Biz bunları çıkarıp sattığımızda kıyamet kopuyor ucuz gitti diye.

"OLUMLU HAVA ÖNEMLİ"

Bizden çok daha uzun süre şampiyonluk yaşamayan kulüpler her sene yeni bir plan yapıyor ve yeni bir kenetlenme oluşuyor. Olumsuz hava olursa oyunculara da hakeme de herkese de etki ediyor. Olumlu hava önemli.

"TRANSFERDE BİZDEN TALEBİ..."

Şenol Güneş şu an kampta bir gözlem yapıyor. Hazırlık maçları yapılıyor. Kafasında netleşmiş isim ya da bölge yok. Transferde bizden talebi ne olursa elimizden geldiğince bunu gerçekleştirmeye çalışacağız.

"NİYE DIŞARIDAN ALALIM?"

Elimizdekinden faydalanmak varken niye dışardan alalım. Faydalanamıyor ve değiştirmemiz gerekiyorsa o zaman çalışmalarımızı yaparız.