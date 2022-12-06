Haberler Beşiktaş 1 taşla 3 kuş!

1 taşla 3 kuş!

Beşiktaş, Mohamed Kanno’yu alırsa üç mevkide kullanabilecek. Siyah-beyazlıların Dünya Kupası’nda izleyerek beğendiği 28 yaşındaki tecrübeli yıldız merkez orta saha, 10 numara ve ön libero oynayabiliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 06:50
1 taşla 3 kuş!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Dünya Kupası sırasında beğendiği oyuncular arasında yer alan Mohamed Kanno için ilginç gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Güneş, Beşiktaş'ın alabileceği, Türkiye'ye gelebilecek, Süper Lig'de oynayabilecek farklı oyuncular da belirledi. Bu isimler arasında en dikkat çekici olanı Suudi Arabistan'ın 28 yaşındaki yıldızı Mohamed Kanno oldu. Oyuncunun 1.92'lük boyu ve güçlü fiziğinin yanı sıra yorulmak bilmeyen yapısı da Beşiktaş teknik direktörünün ilgisini çekti.

FEDAKARLIK LAZIM

Siyah-beyazlıların renklerine katmak istediği Kanno, Beşiktaş'ın takviye yapmak istediği mevkilerin üçünde birden görev yapabiliyor. Asıl bölgesi merkez orta saha olan Suudi Arabistan'lı oyuncu, bunun dışında 10 numara ve ön liberoda da forma giyiyor. Beşiktaş yönetiminin böylesine çok yönlü bir oyuncuyu renklerine bağlayarak '1 taşla 3 kuş' vurmayı planladığı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in Al-Hilal ile 2.5 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu için gerekli fedakarlığın yapılmasını istediği öğrenildi.

AVRUPA'YA GİTMELİ

Bu arada Mohamed Kanno için Suudi Arabistan'da adeta futbol savaşı çıktı. Ülkelerinin futbolda daha ileri gitmesi için oyuncularının yurt dışına çıkmasını zorunlu gören yerel basın Kanno'nun Beşiktaş'a gitmesi için adeta kampanya başlattı. Suudi oyuncuların Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra Avrupa'ya transfer olma ihtiyacı daha yüksek sesle çıkmaya başladı. Çıkan haberlerde bazı oyuncuların Avrupa'ya gönderilmesinin altı ısrarla çizilirken, bu isimlerin başında da milli takımın yıldızlarından Kanno olduğu belirtildi.

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Beşiktaş'ın listesinde bulunan Kanno, profesyonel kulüp kariyeri boyunca 194 karşılaşmada oynadı. 28 yaşındaki Suudi oyuncu rakip fileleri 21 kez havalandırırken, 16 da asist yaptı ve 37 gole direkt olarak katkı sağladı. Kanno, 2017'den bu yana görev yaptığı milli takımda da 40 karşılaşmada forma giydi.

İSTİKRARLI YILDIZ

Kanno istikrarlı bir oyuncu oyarak dikkat çekiyor. 2021'de Al-Hilal formasıyla Şubat ayında ayak bileğinden sakatlanan Suudi oyuncu, 8 resmi maçta görev yapamadı. Mart sonundan itibaren yeniden sahalara geri dönen Kanno, o günden bu yana herhangi bir sakatlık yaşamadı.

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