Haberler Beşiktaş Yamantürk: 3 yılda 5 hoca değişir mi?

Yamantürk: 3 yılda 5 hoca değişir mi?

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkan Çebi'yi eleştirip sağlıklı bir iletişim kuramadıklarını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 06:50
Yamantürk: 3 yılda 5 hoca değişir mi?

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkan Çebi'yi eleştirip sağlıklı bir iletişim kuramadıklarını söyledi. Yamantürk, "Düşündüğümü söylemekle mükellefim. Aklımıza yatmayan şeyler var. Üç yılda 5 antrenör değiştirdi bu takım. Bu aklıma yatmıyor. Kendi şirketlerimizde bu kadar sık yönetim değiştirmiyoruz. Bu çatı altında olmasak eminim ki ne başkan benimle, ne de ben onunla arkadaşlık ya da komşuluk yapmak istemeyiz. Akrabalık da yapmak istemeyiz. Egolarımız yönettiğimiz masanın menfaatinin gerisinde kalmalı, Bu sadece benim için değil, seçimle buraya gelen herkes için geçerli" dedi.

TOPLAM BORÇ 6.2 MİLYAR TL
Vodafone Park'ta gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2022 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda denetleme kurulu üyesi Cem Sezgin, mali konularda üyeleri bilgilendirdi. Cem Sezgin, kulübün 30 Eylül 2022 itibarıyla toplam borcun 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 lira, toplam alacağın ise 413 milyon 70 bin 436 lira olduğunu aktardı. Sezgin, siyah-beyazlı kulübün toplam borç-alacak farkının ise 5 milyar 692 milyon 761 bin 438 lira olduğunu belirtti.

MUHALİFLERDEN ANIT ELEŞTİRİSİ
Divan Kurulu üyesi Nurten Gözoğlu, 'Bırakmam seni' anıtıyla ilgili eleştiride bulundu. Gözoğlu, "Bugüne kadar kombine dediniz kombine aldık, forma dediniz forma aldık. Herkes gücü ölçüsünde destekte bulundu. Bu anıta belli kişilerin yazılıp büyük bir kesimin gözardı edilmesini yanlış buluyorum" diyerek, camiada büyük bir polemik haline gelen "Bırakmayanlar" anıtına olan tepkilerini dile getirdiler.

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