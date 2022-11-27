Haberler Beşiktaş Adem Ljajic'in son görüntüsü Beşiktaşlıları kızdırdı! Fatih Karagümrük'te...

Adem Ljajic'in son görüntüsü Beşiktaşlıları kızdırdı! Fatih Karagümrük'te...

Beşiktaş'ta son zamanlarda hayal kırıklığına neden olan, kadro dışı kalan ve uzun süre futboldan uzak kalan Adem Ljajic, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalamıştı. Adem Ljajic, Fatih Karagümrük idmanlarındaki neşeli ve istekli görüntüsüyle dikkat çekerken bu durum, siyah beyazlı taraftarları kızdırdı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 11:54 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 12:07
Adem Ljajic'in son görüntüsü Beşiktaşlıları kızdırdı! Fatih Karagümrük'te...

BEŞİKTAŞLILARI BEZDİRMİŞTİ
Adem Ljajic'in bonservisini Beşiktaş, tam 6,5 milyon euro karşılığında 2019-20 sezonunda almıştı.

Adem Ljajic'in son görüntüsü Beşiktaşlıları kızdırdı! Fatih Karagümrük'te...

Siyah-Beyazlılardaki performansı, aldığı maaş ve ilerleyen süreçte ayrılığa yanaşmamasıyla camiayı adeta illallah ettirmişti.

Adem Ljajic'in son görüntüsü Beşiktaşlıları kızdırdı! Fatih Karagümrük'te...

ADEM LJAJIC'TEN SÜRPRİZ İMZA
Akşam'ın derlediği habere göre, yeni sezon öncesi Beşiktaş'la olan sözleşmesini tamamlayan Adem Ljajic, sürpriz bir şekilde Fatih Karagümrük'e imza atmıştı.

Adem Ljajic'in son görüntüsü Beşiktaşlıları kızdırdı! Fatih Karagümrük'te...

Süper Lig'in ikinci yarısında Karagümrük forması giyecek olan Adem Ljajic'in idmanlarda sergilediği performans ise şaşkınlık yarattı.

Adem Ljajic'in son görüntüsü Beşiktaşlıları kızdırdı! Fatih Karagümrük'te...

BEŞİKTAŞLILARIN AĞZI AÇIK KALDI
Adem Ljajic, son derece odak görünüyor ve ligin ikinci yarısını iple çekiyor.

Adem Ljajic'in son görüntüsü Beşiktaşlıları kızdırdı! Fatih Karagümrük'te...

Yıldız oyuncu, antrenmanlardaki istekli tavırları başta Beşiktaşlılar olmak üzere herkesi şaşırttı.

Adem Ljajic'in son görüntüsü Beşiktaşlıları kızdırdı! Fatih Karagümrük'te...

Beşiktaş formasıyla toplam 85 maça çıkan Adem Ljajic 18 gol, 26 asistlik performans sergilemişti.

Adem Ljajic'in son görüntüsü Beşiktaşlıları kızdırdı! Fatih Karagümrük'te...

ADEM LJAJIC KİMDİR?
Adem Ljajic, Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde dünyaya gelmişti.

Adem Ljajic'in son görüntüsü Beşiktaşlıları kızdırdı! Fatih Karagümrük'te...

1.82 boyundaki orta saha oyuncusu, on numara mevkii ile beraber sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

Adem Ljajic'in son görüntüsü Beşiktaşlıları kızdırdı! Fatih Karagümrük'te...

Adem Ljajic, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Adem Ljajic'in son görüntüsü Beşiktaşlıları kızdırdı! Fatih Karagümrük'te...

Yıldız oyuncu daha önce Inter, Roma gibi Avrupa'nın dev takımlarında da oynamıştı.

Adem Ljajic'in son görüntüsü Beşiktaşlıları kızdırdı! Fatih Karagümrük'te...

Ljajic bir dönem Manchetser United'da denenmişti.

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