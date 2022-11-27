Adem Ljajic'in son görüntüsü Beşiktaşlıları kızdırdı! Fatih Karagümrük'te...

Beşiktaşlıları uzun süre hayal kırıklığına uğratan Adem Ljajic, sürpriz bir şekilde Fatih Karagümrük'e imza atmıştı.
Beşiktaşlıları uzun süre hayal kırıklığına uğratan Adem Ljajic, sürpriz bir şekilde Fatih Karagümrük'e imza atmıştı.
Ljajic, Süper Lig'in ikinci yarısında Fatih Karagümrük forması giyecek.
Bununla beraber Adem Ljajic, idmanlarda sergilediği performansla başta Beşiktaşlı taraftarları olmak üzere herkesi şaşırttı.
BEŞİKTAŞLILARI BEZDİRMİŞTİ
Adem Ljajic'in bonservisini Beşiktaş, tam 6,5 milyon euro karşılığında 2019-20 sezonunda almıştı.
Siyah-Beyazlılardaki performansı, aldığı maaş ve ilerleyen süreçte ayrılığa yanaşmamasıyla camiayı adeta illallah ettirmişti.
ADEM LJAJIC'TEN SÜRPRİZ İMZA
Akşam'ın derlediği habere göre, yeni sezon öncesi Beşiktaş'la olan sözleşmesini tamamlayan Adem Ljajic, sürpriz bir şekilde Fatih Karagümrük'e imza atmıştı.
Süper Lig'in ikinci yarısında Karagümrük forması giyecek olan Adem Ljajic'in idmanlarda sergilediği performans ise şaşkınlık yarattı.
BEŞİKTAŞLILARIN AĞZI AÇIK KALDI
Adem Ljajic, son derece odak görünüyor ve ligin ikinci yarısını iple çekiyor.
Yıldız oyuncu, antrenmanlardaki istekli tavırları başta Beşiktaşlılar olmak üzere herkesi şaşırttı.
Beşiktaş formasıyla toplam 85 maça çıkan Adem Ljajic 18 gol, 26 asistlik performans sergilemişti.
ADEM LJAJIC KİMDİR?
Adem Ljajic, Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde dünyaya gelmişti.
1.82 boyundaki orta saha oyuncusu, on numara mevkii ile beraber sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor.
Adem Ljajic, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.
Yıldız oyuncu daha önce Inter, Roma gibi Avrupa'nın dev takımlarında da oynamıştı.
Ljajic bir dönem Manchetser United'da denenmişti.