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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bilen Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'dan siyah-beyazlılara transfer tavsiyesi geldi. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 14:49
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur"

Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Yılmaz Vural, Samet Akaydın ile ilgili Takvim'e konuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur"

"SAMET ARTIK OLDU"

Vural, transferde adı birçok takımla anılan Akaydın'la ilgili şunları söyledi:

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur"

Samet Akaydın'a böyle bir teklif varsa değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü belli bir yaşa geldi. 28 yaşında bir futbolcu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur"

Büyük takımlar tarafından aranan bir oyuncu oldu. Samet Akaydın'ı birileri çıkıp, 'Ben yetiştirdim' demesin. Neden? Çünkü Samet kendi azmiyle, çabası ile yılmadan çalıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur"

Belli bir olgunluk dönemine geldi. Şu anda kendisini kabul ettirebilmiş bir oyuncu konumunda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur"

Adana Demirspor'un futbolcuya müsaade edeceğini düşündüğünü söyleyen Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur"

Bu oyuncu artık olmuş. Adana Demirspor adına ekonomik açıdan bir fırsat olabilir. 3 tane yerli oyuncu ile oynuyor kulüplerimiz. Samet gibi bir oyuncuya, Beşiktaş, Fenerbahçe ve hatta Galatasaray'ın da ihtiyacı var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur"

"BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK FIRSAT OLUR"

Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç'un Adana Demirspor'da birlikte oynadığını hatırlatan deneyimli teknik adam, konuşmasına şöyle devam etti:

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur"

Tayyip Talha, Karabük'teyken bizim oyuncumuzdu. Demirspor'da da birlikte çalıştık. Çok düzgün bir karakterdir. Uyumlu bir çocuktur. Tayyip Talha bazen pozisyon hataları yapıyor. Adamdan çok topa dikkat ediyor. Bunu aşması gerek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur"

Tabii Beşiktaş eğer alırsa iki yerli oyuncuyu birlikte oynatacak. Bu bir fırsat olabilir. Çünkü birbirlerini çok iyi tamamlarlar. Uyum sorunu da yaşanmaz. Doğru bir transfer olur" açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur"

"BİR STOPERDE OLMASI GEREKEN HER ŞEY SAMET'TE VAR"

Büyük takımların hedefi Samet Akaydın'ı diğer oyunculardan ayıran özelliklerin ne olduğu sorusuna ise Vural, "Açıkçası bir stoperde olması gereken her şey var. Topla hücuma çıkabiliyor. Topu oyuna çok iyi sokuyor. Yan toplarda da çok iyi" diyerek sözlerini tamamladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur"

SÖZLEŞME DURUMU

Samet Akaydın'ın Adana Demirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Transfermarkt verilerine göre 2.5 milyon euro değer biçilen futbolcu, 1.90 boyunda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur"

Trabzon doğumlu futbolcu, bu sezon Adana Demirspor'da 13 maçta 1147 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur"

Samet Akaydın daha önce Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor, Sancaktepe ve Arsinspor takımlarında da görev almıştı.

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