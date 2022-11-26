BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan transfer tavsiyesi! "Büyük fırsat olur"

"BİR STOPERDE OLMASI GEREKEN HER ŞEY SAMET'TE VAR"

Büyük takımların hedefi Samet Akaydın'ı diğer oyunculardan ayıran özelliklerin ne olduğu sorusuna ise Vural, "Açıkçası bir stoperde olması gereken her şey var. Topla hücuma çıkabiliyor. Topu oyuna çok iyi sokuyor. Yan toplarda da çok iyi" diyerek sözlerini tamamladı.