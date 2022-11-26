Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 2. bölümünün hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki akşam antrenmanında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.