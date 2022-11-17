BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...

Sezon içerisinde teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor.
Sezon içerisinde teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor.
Dünya Kupası için verilen arayı fırsat bilen Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş ile yöneticiler, Masuaku için harekete geçme kararı aldı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.
Akşam'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a yakınlığıyla bilinen "thewesthamway" adlı haber sitesinden derlediği haberde, Masuaku'nun yeni sezonda da siyah-beyazlı takımda kariyerine devam edeceğini yazdı.
Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi:
Arthur Masuaku, Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu ve Spor Toto Süper Lig'de büyüleyici bir performans ortaya koydu. Ancak şu anda sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor.
Fakat sezon başından bu yana sergilediği performans, onun Beşiktaş'ta kalıcı hale geleceğini gösteriyor.
Her ne kadar sakatlık ona büyük bir darbe vursa da Demokratik Kongolu oyuncu, geri döndüğüne formunu geri yakalayacağından umutlu.
Dizinden yaşadığı sakatlık onu belki 2-3 ay sahanın dışında tutacak. Ameliyat olmayacağı için iyileştiğinde daha güçlü şekilde dönecektir.
Tecrübeli sol bekin West Ham'la olan sözleşmesi ise 2024 Haziran'da bitiyor.
Beşiktaş formasıyla 12 karşılaşmada görev alan Masuaku, 2 asiste imzasını attı.
ARTHUR MASUAKU KİMDİR?
7 Kasım 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Kariyerine Valenciennes altyapısında başladı.
Sırasıyla Olympiakos ve West Ham formaları giydi.
1.79 cm boyundaki Kongolu futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor. Milli takım tercihini Kongo'dan yana kullanan 29 yaşındaki Masuaku, çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.
Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Arthur Masuaku'nun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...