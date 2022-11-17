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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, West Ham'dan kiraladığı Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte İngiliz basınına yansıyan o iddia ve detayları... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 14:20
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...

Sezon içerisinde teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...

Dünya Kupası için verilen arayı fırsat bilen Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş ile yöneticiler, Masuaku için harekete geçme kararı aldı. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...

Akşam'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a yakınlığıyla bilinen "thewesthamway" adlı haber sitesinden derlediği haberde, Masuaku'nun yeni sezonda da siyah-beyazlı takımda kariyerine devam edeceğini yazdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...

Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi:

Arthur Masuaku, Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu ve Spor Toto Süper Lig'de büyüleyici bir performans ortaya koydu. Ancak şu anda sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...

Fakat sezon başından bu yana sergilediği performans, onun Beşiktaş'ta kalıcı hale geleceğini gösteriyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...

Her ne kadar sakatlık ona büyük bir darbe vursa da Demokratik Kongolu oyuncu, geri döndüğüne formunu geri yakalayacağından umutlu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...

Dizinden yaşadığı sakatlık onu belki 2-3 ay sahanın dışında tutacak. Ameliyat olmayacağı için iyileştiğinde daha güçlü şekilde dönecektir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...

Tecrübeli sol bekin West Ham'la olan sözleşmesi ise 2024 Haziran'da bitiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...

Beşiktaş formasıyla 12 karşılaşmada görev alan Masuaku, 2 asiste imzasını attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...

ARTHUR MASUAKU KİMDİR?

7 Kasım 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Kariyerine Valenciennes altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...

Sırasıyla Olympiakos ve West Ham formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...

Sezon başında İngiliz ekibinden Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...

1.79 cm boyundaki Kongolu futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor. Milli takım tercihini Kongo'dan yana kullanan 29 yaşındaki Masuaku, çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...

Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Arthur Masuaku'nun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...

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