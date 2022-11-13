Orta üçlüyü değiştiriyor

Beşiktaş'ta peş peşe iki şampiyonluk yaşayan teknik direktör Şenol Güneş, kondisyon olarak eski günlerini aratsa da Kanadalı yıldız Atiba Hatchinson'un kalitesinden ve pas oyunundan faydalanmak istiyor. Bu mücadele öncesi Gedson Fernandes, Salih Uçan ve Atiba antrenmanlarda iyi bir uyum yakalarken, deneyimli oyuncu iki futbolcuyu maç içerisinde sık sık yönlendirecek.
Beşiktaş'ta peş peşe iki şampiyonluk yaşayan teknik direktör Şenol Güneş, kondisyon olarak eski günlerini aratsa da Kanadalı yıldız Atiba Hatchinson'un kalitesinden ve pas oyunundan faydalanmak istiyor. Bu mücadele öncesi Gedson Fernandes, Salih Uçan ve Atiba antrenmanlarda iyi bir uyum yakalarken, deneyimli oyuncu iki futbolcuyu maç içerisinde sık sık yönlendirecek.