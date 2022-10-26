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Sumudica'dan Beşiktaş yanıtı!

Süper Lig'de son zamanlarda oldukça sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, Valerien Ismael ile yolları ayırıyor. Ülkemizde de çeşitli zamanlarda görev yapan Sumudica'ya Beşiktaş sorusu soruldu. İşte Rumen teknik adamın o yanıtı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 15:06
Sumudica'dan Beşiktaş yanıtı!

Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçta sadece Giresunspor'u yenebilen Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor.

Sumudica'dan Beşiktaş yanıtı!

Pazartesi günü konuk olduğu Hatayspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen siyah-beyaazlılar ikinci yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

Sumudica'dan Beşiktaş yanıtı!

Beşiktaş'ta bu skorun ardından teknik direktör Valerien İsmael ile yollar ayrılıyor.

Sumudica'dan Beşiktaş yanıtı!

Fransız teknik adam ile ligde 11 haftada 5 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 19 puan topladı ve 5. sırada yer alıyor.


Sumudica'dan Beşiktaş yanıtı!

Oynadığı maçlarda 20 gol atıp 14 gol yiyen karakartalda yeni direktörün yerli olması bekleniyor.


Sumudica'dan Beşiktaş yanıtı!

Türkiye'de 4 kulüp çalıştıran ve şu an kariyerini Al Raed'de sürdüren Marius Sumudica, Beşiktaş ile ilgili sorulan soruya da yanıt verdi. İşte Sumudica'nın Beşiktaş yanıtı...

Sumudica'dan Beşiktaş yanıtı!

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Raed'i çalıştıran Marius Sumudica, Beşiktaş ile ilgili soruya yanıt verdi.

Sumudica'dan Beşiktaş yanıtı!

"Sayın Sumudica, 'Türkiye'de çalıştırmak istediğim bir takım var.' dediniz Bu takım Beşiktaş mı?" sorusuna yanıt verdi. Sumudica, "Al Raed ile bir kontratım var. Kontratıma saygı duymak zorundayım." cevabını verdi.

Sumudica'dan Beşiktaş yanıtı!

TÜRKİYE'DE 4 TAKIM ÇALIŞTIRDI

51 yaşındaki Rumen teknik adam, Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.

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