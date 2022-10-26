Sumudica'dan Beşiktaş yanıtı!

Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçta sadece Giresunspor'u yenebilen Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçta sadece Giresunspor'u yenebilen Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor.
Pazartesi günü konuk olduğu Hatayspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen siyah-beyaazlılar ikinci yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.
Beşiktaş'ta bu skorun ardından teknik direktör Valerien İsmael ile yollar ayrılıyor.
Fransız teknik adam ile ligde 11 haftada 5 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 19 puan topladı ve 5. sırada yer alıyor.
Oynadığı maçlarda 20 gol atıp 14 gol yiyen karakartalda yeni direktörün yerli olması bekleniyor.
Türkiye'de 4 kulüp çalıştıran ve şu an kariyerini Al Raed'de sürdüren Marius Sumudica, Beşiktaş ile ilgili sorulan soruya da yanıt verdi. İşte Sumudica'nın Beşiktaş yanıtı...
Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Raed'i çalıştıran Marius Sumudica, Beşiktaş ile ilgili soruya yanıt verdi.
"Sayın Sumudica, 'Türkiye'de çalıştırmak istediğim bir takım var.' dediniz Bu takım Beşiktaş mı?" sorusuna yanıt verdi. Sumudica, "Al Raed ile bir kontratım var. Kontratıma saygı duymak zorundayım." cevabını verdi.
TÜRKİYE'DE 4 TAKIM ÇALIŞTIRDI
51 yaşındaki Rumen teknik adam, Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.
Sumudica; Kayserispor ile 1.62, Gaziantep FK ile 1.55, Çaykur Rizespor ile 0.42, Yeni Malatyaspor ile 0.75 puan ortalaması yakalamıştı.