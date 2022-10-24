Hazırlıklar tamamlandı

Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. 1 saat süren idmanda Beşiktaşlı futbolcuların neşeli olması gözden kaçmadı.
Beşiktaş,Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. 1 saat süren idmanda Beşiktaşlı futbolcuların neşeli olması gözden kaçmadı.