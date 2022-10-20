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Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası ibre Ismael'e döndü!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda yıldız futbolcuların sürekli sakatlanması ve bunların darbeye bağlı olmaması, akıllara büyük soru işaretleri getirdi. Siyah beyazlı camia, durumun sorumlusu olarak Valerien Ismael'in 'o metodunu' görüyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 09:53
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası ibre Ismael'e döndü!

Trabzonspor maçından sonra Ghezzal ile Weghorst'un problemleri, Beşiktaş'taki kas sakatlıklarını gündeme getirdi.

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası ibre Ismael'e döndü!

Siyah-beyazlılarda daha 10. hafta olmasına rağmen 6 futbolcunun darbe dışında sakatlandı.

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası ibre Ismael'e döndü!

Milliyet'in derlediği habere göre, sakatlıklar, "Ne oluyor?" sorusunu akla getirdi.

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası ibre Ismael'e döndü!

Ligin başlaması sonrasında Kamerun Milli Takımı'na davet edilen N'Koudou, buradan kas sakatlığıyla dönmüş, bu nedenle Fenerbahçe derbisinde görev yapamamıştı.

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası ibre Ismael'e döndü!

KAYIPLAR BİTMEDİ
Siyah-beyazlıların Giresun maçında da kaybı iki futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası ibre Ismael'e döndü!

Defansın bel kemiği Saiss, 13. dakikada sakatlanıp oyun dışında kaldı.

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası ibre Ismael'e döndü!

Bu futbolcunun yerine giren Emrecan da yine adale gerilmesi tespit edildi.

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası ibre Ismael'e döndü!

İki oyuncu da bu nedenle Trabzonspor karşılaşmasını kaçırdı.

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası ibre Ismael'e döndü!

Karadeniz ekibiyle oynanan son maçta da iki kayıp verildi.

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası ibre Ismael'e döndü!

Ghezzal, ilk devre tamamlanmadan sahadan çıktı.

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası ibre Ismael'e döndü!

Weghorst ise karşılaşmayı bitirmesine rağmen daha sonra çekilen MR'ında problem ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası ibre Ismael'e döndü!

Arka arkaya yaşanan kas sakatlıkları, antrenman sisteminden mi kaynaklandığı yoksa oyunculara fazla yükleme mi yapıldığı sorularını akıllara getirdi.

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