Beşiktaş'ta neler oluyor? Sakatlıklar sonrası ibre Ismael'e döndü!

Trabzonspor maçından sonra Ghezzal ile Weghorst'un problemleri, Beşiktaş'taki kas sakatlıklarını gündeme getirdi.
Trabzonspor maçından sonra Ghezzal ile Weghorst'un problemleri, Beşiktaş'taki kas sakatlıklarını gündeme getirdi.
Siyah-beyazlılarda daha 10. hafta olmasına rağmen 6 futbolcunun darbe dışında sakatlandı.
Milliyet'in derlediği habere göre, sakatlıklar, "Ne oluyor?" sorusunu akla getirdi.
Ligin başlaması sonrasında Kamerun Milli Takımı'na davet edilen N'Koudou, buradan kas sakatlığıyla dönmüş, bu nedenle Fenerbahçe derbisinde görev yapamamıştı.
KAYIPLAR BİTMEDİ
Siyah-beyazlıların Giresun maçında da kaybı iki futbolcu oldu.
Defansın bel kemiği Saiss, 13. dakikada sakatlanıp oyun dışında kaldı.
Bu futbolcunun yerine giren Emrecan da yine adale gerilmesi tespit edildi.
İki oyuncu da bu nedenle Trabzonspor karşılaşmasını kaçırdı.
Karadeniz ekibiyle oynanan son maçta da iki kayıp verildi.
Ghezzal, ilk devre tamamlanmadan sahadan çıktı.
Weghorst ise karşılaşmayı bitirmesine rağmen daha sonra çekilen MR'ında problem ortaya çıktı.
Arka arkaya yaşanan kas sakatlıkları, antrenman sisteminden mi kaynaklandığı yoksa oyunculara fazla yükleme mi yapıldığı sorularını akıllara getirdi.
Beşiktaş, 24 Ekim günü Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Siyah beyazlılar, sonraki hafta Ümraniyespor ile evinde oynayacak.
Kara Kartal, Ümraniyespor'un ardından zorlu Galatasaray derbisine çıkacak.