BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlılarda ipler koptu! Futbolcular tepkili...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a mağlup oldu. Mücadele sonrası Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Fransız teknik direktörün sözlerinin futbolcular tarafından tepkiyle karşılandığı belirtildi. İşte detaylar...
Zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü Vodafone Park'ta Ümraniyespor'la karşılaşacak. Teknik heyetin A.Hatay maçından sonra bir gün izin verdiği siyah-beyazlılar bugün gerçekleştireceği antrenmanla Ümraniye karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.
Milliyet'in haberine göre Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından Wout Weghorst ve kaptan Josef de Souza yayıncı kuruluşa canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Josef'in, "Aynaya bakıp, kendimizden utanmalıyız" sözleri ekrana yansırken, Weghorst'un Teknik Direktör Valerien Ismael'e sistem ve oyun üzerinden gönderme yapan ifadeleri ise tercüme edilmedi.
Kulüp tercümanının, Hollandalı golcünün maçtaki oyuna dair eleştirel sözlerini tam olarak çevirmemesi dikkat çekti.
'100 METRE BÜYÜK GELDİ'
Weghorst'un açıklamasının tam tercümesi şöyle: "Gerçekten üzgünüz. Beşiktaş'ın standardı bu olmamalı. Kendimizi oyunda daha çok göstermeliyiz. İlk yarı bitmeden oyun olarak düştük.
İkinci yarıda da düşüşümüz devam etti. İkinci yarı saha 100 metre daha büyük geldi gözüme.
Çok tahmin edilebilir bir oyunumuz var, ağır oynuyoruz. Tempomuz düşük, yaratıcı oyun aksiyonlarının eksikliğini de yaşıyoruz. Final paslarını yapamıyoruz. Gol yeme sorunumuzu da bitirmeliyiz."
SERT ELEŞTİRİLER KIZDIRDI
Beşiktaş'ta son dönemde Teknik Direktör Valerien Ismael ile oyuncular arasındaki bağlar tamamen koptu. Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından, "Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor.
Ben hoca olarak kendi sorumluluğumu alıyorum. Bazı futbolcularımızın da Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu daha iyi anlaması lazım" diyen Ismael, isim vermeden oyuncularını eleştirmişti. Fransız hocanın bu sözleri futbolcuların tepkisini çekti.
EKİP RUHU KAYBOLDU
Wout Weghorst'un Hatayspor maçından sonra sistem ve oyunla ilgili yaptığı eleştirel açıklamaların Valerien Ismael ile oyuncular arasındaki bağların koptuğunu net biçimde ortaya koyduğu savunuldu.
Siyah-beyazlı futbolcuların son 6 maçtaki mental durumu da Ismael'in takımdaki kontrolü kaybettiği şeklinde yorumlanıyor. Taraftarın gözünden düşen Fransız hocanın oyuncularla ilişkilerinin de bu nedenle son derece zayıfladığı ileri sürüldü.
ERSİN'İN YERİNE MERT Mİ?
Uzun süren belirsizliğin ardından sözleşmesi 2026'ya kadar uzatılan Ersin Destanoğlu, Trabzonspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında 4 gole engel olamazken bir kez daha eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Trabzonspor maçında Maxi Gomez ve Trezeguet'ye engel olamayan genç file bekçisi Hatayspor karşılaşmasında ise Ze Luis ve Kaan Kanak'ın vuruşlarında çaresiz kalarak tepki çekti.
Kartal'da Ümraniyespor maçıyla birlikte kalede değişim yaşanabileceği ifade edildi. Antrenmanlarda iyi çalışan ve hazır bir görüntü veren deneyimli file bekçisi Mert Günok'un Ümraniyespor karşılaşmasında ilk 11'de yer alabileceği kaydedildi.
JOSEF ŞAŞIRTIYOR
Kaptan Josef de Souza, Trabzonspor ve Atakaş Hatayspor maçlarındaki vasat performansıyla şaşkınlık yarattı. Beşiktaş'ın en istikrarlı ve başarılı isimleri arasında yer alan Brezilyalı futbolcu son iki maçta orta alandaki basit top kayıplarıyla dikkat çekerken eleştiri topladı.
Deneyimli futbolcunun tıpkı siyah-beyazlı takım gibi düşüşe geçmesi gözlerden kaçmadı. Josef'in takımın gidişatından memnun olmadığı ve bu nedenle mental sorunlar yaşadığı ifade edildi. Deneyimli futbolcu, Hatayspor deplasmanında 84. dakikada yerini Tayfur Bingöl'e bırakmıştı.