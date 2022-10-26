BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlılarda ipler koptu! Futbolcular tepkili...

Ben hoca olarak kendi sorumluluğumu alıyorum. Bazı futbolcularımızın da Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu daha iyi anlaması lazım" diyen Ismael, isim vermeden oyuncularını eleştirmişti. Fransız hocanın bu sözleri futbolcuların tepkisini çekti.