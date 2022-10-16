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SON DAKİKA - Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Dönüş süresi belli oldu

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku yaşanıyor. Karşılaşmanın 45+1. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Cezayirli yıldızın son durumu belli oldu. Rachid Ghezzal'ın en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 23:55 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 00:13
SON DAKİKA - Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Dönüş süresi belli oldu

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Trabzonspor derbisinde sakatlandı.

45+1. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Cezayirli futbolcu yerini Nathan Redmond'a bıraktı.

Trabzonspor maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

A Spor'un haberine göre; Yıldız futbolcu en az 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Bu sezon Süper Lig'de 5 karşılaşmada forma giyen Rachid Ghezzal, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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