SON DAKİKA - Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Dönüş süresi belli oldu

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Trabzonspor derbisinde sakatlandı.
45+1. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Cezayirli futbolcu yerini Nathan Redmond'a bıraktı.
Trabzonspor maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi.
A Spor'un haberine göre; Yıldız futbolcu en az 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Bu sezon Süper Lig'de 5 karşılaşmada forma giyen Rachid Ghezzal, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.