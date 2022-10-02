Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor gibi köklü camialarda forma giyen Elvir Balic, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalar yaptı. İşte Balic'in yaptığı açıklamalar...
- Hocam, derbide öncelikle nasıl bir oyun kalitesi bekliyorsunuz? Bununla başlayalım.
Bu sene büyük takımlar iyi transferler yaptı. Geçen sene herkes adına bir ders oldu. Bu sene bu açıdan çok farklı. Her zaman farklı bir atmosfer olur derbi maçlarda. Derbide şu takım favori demek çok zor. Beşiktaş'ın sahasında olacak maç. Bu Fenerbahçe açısından bir dezavantajtır.
İyi bir futbolun olduğu bir derbi bekliyorum. Takımlar bu maçta gerçek gücünü gösterecek.