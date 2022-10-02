Haberler Beşiktaş Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor gibi takımlarda forma giyen Elvir Baliç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine dair konuştu. Baliç yaptığı açıklamada, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin galibiyet ihtimallerine dair değerlendirmede bulundu. Öte yandan Baliç, konuşmasında Beşiktaş için "Kaybederse, çok şey kaybeder" dedi. İşte Elvir Baliç'in Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi değerlendirmeleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 09:12
Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor gibi köklü camialarda forma giyen Elvir Balic, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalar yaptı. İşte Balic'in yaptığı açıklamalar...

Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

- Hocam, derbide öncelikle nasıl bir oyun kalitesi bekliyorsunuz? Bununla başlayalım.
Bu sene büyük takımlar iyi transferler yaptı. Geçen sene herkes adına bir ders oldu. Bu sene bu açıdan çok farklı. Her zaman farklı bir atmosfer olur derbi maçlarda. Derbide şu takım favori demek çok zor. Beşiktaş'ın sahasında olacak maç. Bu Fenerbahçe açısından bir dezavantajtır.

Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

İyi bir futbolun olduğu bir derbi bekliyorum. Takımlar bu maçta gerçek gücünü gösterecek.

Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

"BEŞİKTAŞ KAYBEDERSE ÇOK ŞEY KAYBEDER"
-Kaybeden çok şey kaybeder diyebilir miyiz hocam?
Fenerbahçe şu anda Süper Lig'de en güçlü ve formda oyunculara sahip. Beşiktaş maçı Fenerbahçe açısından da bir sınav maçı olacak. Beşiktaş taraftarıyla mutlaka kazanmak isteyecek.

Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

Beşiktaş biraz daha inişli çıkışlı grafik çiziyor. Mutlaka kazanması gerekiyor.

Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

Beşiktaş kaybederse, çok şey kaybeder! Ama Fenerbahçe açısından öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum.

Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

-Yönetim, Ismael'e güven duyduğunu ve yola devam edeceğini açıkladı. Ismael baskı altında mı ve yenilgi halinde nasıl bir fotoğraf çıkar önümüze?
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael için derbiyi kaybetmek sıkıntı olabilir. Beşiktaş'tan ayrılması yeniden gündeme gelebilir.

Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

Yönetimlerin hocaları desteklemesi önemli. Ismael bu sene değil, geçen sene göreve geldi. Geçen sene hatırlatın, iyi değildi performansı. Özellikle yaptığı değişiklikler de çok eleştirildi. Değişiklikler konusunda yapılan hatalar Ismael'e yazdı.

Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

Mağlubiyet ve beraberlikler ona yazdı benim gözümden bakılınca. Onun için de çok önemli ve bir sınav maçı olacak.

Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

-Beşiktaş taraftarları maçın biletlerini 1 dakikada tüketti. İşler kötü giderse siyah-beyazlı taraftarların tepkisi ne olur?
Beşiktaş taraftarının tepkisi, reaksiyonu derbide çok önemli. Maçta işler kötü giderse taraftar tepki gösterebilir.

Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

Yönetim ne kadar, 'Biz Ismael'in arkasındayız' dese de taraftarın baskısı yenilgi halinde büyük olur.

Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

-Beşiktaş mı yoksa Fenerbahçe mi daha takım gibi takım?
Büyük maçlarda iyi performans gösteren oyuncular büyük oyunculardır! Baskı her zaman büyük olur. Derbi dediğim gibi çok farklıdır. İki takım da takım oyunu oynuyor. Fenerbahçe'nin silahları rakibinden daha farklı. Bireysel olarak daha kaliteli oyuncular var.

Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

Sadece forvetler gol atmıyor Fenerbahçe'de. Buna dikkat edin. Orta saha oyuncuları da gol atıyor. Bu, Fenerbahçe'nin takım olduğunu gösteriyor.

Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

-Hocam klasik bir sorumu sorayım size. Derbide anahtar oyuncular kimler olabilir sizce?
Beşiktaş'ta Weghorst ve Muleka olabilir. Fenerbahçe'de çok oyuncu var. Jorge Jesus, rotasyona çok fazla gittiği için kadrosunu tahmin edemiyoruz.

Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

Hangi oyuncu oynarsa oynasın Fenerbahçe formda. Hiçbir oyuncu için 'kötü oynuyor' diyemeyiz. Jesus tecrübesiyle durumu çok iyi yönetiyor çünkü. Fenerbahçe takım oyunu oynuyor. Bu da derbide sarı-lacivertliler açısından önemli bir avantaj olur.

Elvir Baliç'ten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"

-Son olarak, unutamadığınız bir Beşiktaş maçı var mıdır?
Fenerbahçe ile oynarken Beşiktaş maçları oynadım. Ama itiraf etmeliyim ki çok güzel geçmedi. Mesela bir TSYD maçı oynamıştık. Orada kaybettik. Uche'nin ayağının kırıldığıbir maç vardı. Benim Beşiktaş'a karşı şansım tutmadı (gülerek).

DİĞER
Eski futbolcu Sinan Engin’den çok konuşulacak itiraf! ‘Hanım uyurken eve alıyorum...’
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın İstanbul'daki gizli evi! Huzur yuvasında 4 kedi bir köpek, 10 tavuk ve...
Olay yorum! "İlk 11 başlamamalı"
Yıldız isme övgüler yağdırdı! "Galibiyette başrol oynadı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbi saat kaçta?
Kritik maça nasıl hazırlandılar? İşte detaylı derbi analizi
KPSS Lisans ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?
2 Ekim Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
2022 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi saat kaçta? Derbi saat kaçta? 09:40
Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem sözleri! Neredesin? Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem sözleri! Neredesin? 09:29
Potada ilk hafta dev maç! Potada ilk hafta dev maç! 08:53
Baliç'ten derbi derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder" Baliç'ten derbi derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder" 09:12
Aslan'ın eski yıldızından Kerem ve Yunus sözleri! Aslan'ın eski yıldızından Kerem ve Yunus sözleri! 09:16
Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı saat kaçta? 09:21
Daha Eski
Toroğlu'dan flaş eleştiri! Trabzonspor uzun zamandır... Toroğlu'dan flaş eleştiri! Trabzonspor uzun zamandır... 00:12
Milan son dakikalarda kazandı! Milan son dakikalarda kazandı! 00:42
Milan son dakikalarda kazandı! Milan son dakikalarda kazandı! 01:26
PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! 01:26
Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! 01:26
Endonezya'da futbol faciası! Yüzlerce kişi öldü Endonezya'da futbol faciası! Yüzlerce kişi öldü 07:40