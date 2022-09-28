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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza'dan flaş derbi sözleri!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Josef de Souza açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:52
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza'dan flaş derbi sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak. Siyah-beyazlı takımın kaptanlarından Josef de Souza, yeni transferlere derbinin önemini anlattı.

'FENERBAHÇE'Yİ YENMELİYİZ'

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Brezilyalı futbolcu, maçı kazanmaları halinde büyük bir ivme yakalayacaklarını ifade etti.

Ayrıca Josef, Beşiktaş'ın Vodafone Park Stadı'nda oynadığı maçlarda rakibine kolay kolay kaybetmediğini hatırlattı ve 'Geleneği devam ettirmeliyiz' dedi.

YENİ TRANSFERLER HEYECANLI

Josef de Souza'nın bu sözleri takımdaki motivasyonu artıran etkenlerden biri oldu. Beşiktaş'ın yeni transferlerinin de derbi öncesi heyecanlı olduğu ve karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediği öğrenildi.

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