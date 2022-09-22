BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael ile Rosier özel görüştü! Gönlünü böyle aldı

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelmişti.
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelmişti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitmişti.
İkinci yarının başlamasının ardından Beşiktaş, 50. dakikada iki oyuncu birden değiştirmişti.
Tayyip Talha Sanuç, baş dönmesi nedeniyle yerini Welinton'a bırakırken, Valentin Rosier de Tayfur Bingöl'le değişmişti.
Fransız sağ bek, değişiklik kararını beğenmedi ve formasını çıkartarak direkt olarak soyunma odasına gitmişti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, vatandaşı Rosier ile bir görüşme yaptı.
Takvim'in haberine göre Ismael Rosier'e İstanbulspor maçında kendisini neden kenara aldığını anlattı.
Başarılı hoca oyuncusuna ayrıca bu takımın en önemli isimlerinden biri olduğunu da hatırlattı.
Rosier ise kazanma hırsı sebebiyle böyle bir tepki verdiğini söyledi.
ROSIER KİMDİR?
Tam adı Valentin Andre Henri Rosier'dir.
1,75 boyunda olan futbolcu sağ bek mevkisinde görev yapabilmektedir.
2002 yılında başladığı altyapı gelişiminde 2015'e kadar bulunmuş ve bu yıldan sonra profesyonel oyuncu olmuştur.
A Milli takıma henüz çağırılma başarısı elde edemeyen Rosier, Milli takımın genç kategorilerinden biri olan U21'de görev almış ve toplamda 7 maça çıkmıştır.
Kariyeri boyunca hep 19 numaralı formayı giyen futbolcu Beşiktaş'a geldiğinde 2 numaralı formayı tercih etmiştir.