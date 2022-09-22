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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael ile Rosier özel görüştü! Gönlünü böyle aldı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelmiş, zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sona ermişti. Maça oyundan alınmasına sinirlenen Rosier'in tepkisi damga vurmuştu. Valerien Ismael oyuncusu ile görüşme yaparak neden oyundan alındığını anlattı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael ile Rosier özel görüştü! Gönlünü böyle aldı

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelmişti.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael ile Rosier özel görüştü! Gönlünü böyle aldı

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael ile Rosier özel görüştü! Gönlünü böyle aldı

İkinci yarının başlamasının ardından Beşiktaş, 50. dakikada iki oyuncu birden değiştirmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael ile Rosier özel görüştü! Gönlünü böyle aldı

Tayyip Talha Sanuç, baş dönmesi nedeniyle yerini Welinton'a bırakırken, Valentin Rosier de Tayfur Bingöl'le değişmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael ile Rosier özel görüştü! Gönlünü böyle aldı

Fransız sağ bek, değişiklik kararını beğenmedi ve formasını çıkartarak direkt olarak soyunma odasına gitmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael ile Rosier özel görüştü! Gönlünü böyle aldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, vatandaşı Rosier ile bir görüşme yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael ile Rosier özel görüştü! Gönlünü böyle aldı

Takvim'in haberine göre Ismael Rosier'e İstanbulspor maçında kendisini neden kenara aldığını anlattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael ile Rosier özel görüştü! Gönlünü böyle aldı

Ismael yabancı kuralı sebebiyle Rosier'i kenara aldığını söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael ile Rosier özel görüştü! Gönlünü böyle aldı

Başarılı hoca oyuncusuna ayrıca bu takımın en önemli isimlerinden biri olduğunu da hatırlattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael ile Rosier özel görüştü! Gönlünü böyle aldı

Rosier ise kazanma hırsı sebebiyle böyle bir tepki verdiğini söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael ile Rosier özel görüştü! Gönlünü böyle aldı

ROSIER KİMDİR?

Tam adı Valentin Andre Henri Rosier'dir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael ile Rosier özel görüştü! Gönlünü böyle aldı

1,75 boyunda olan futbolcu sağ bek mevkisinde görev yapabilmektedir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael ile Rosier özel görüştü! Gönlünü böyle aldı

2002 yılında başladığı altyapı gelişiminde 2015'e kadar bulunmuş ve bu yıldan sonra profesyonel oyuncu olmuştur.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael ile Rosier özel görüştü! Gönlünü böyle aldı

A Milli takıma henüz çağırılma başarısı elde edemeyen Rosier, Milli takımın genç kategorilerinden biri olan U21'de görev almış ve toplamda 7 maça çıkmıştır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ismael ile Rosier özel görüştü! Gönlünü böyle aldı

Kariyeri boyunca hep 19 numaralı formayı giyen futbolcu Beşiktaş'a geldiğinde 2 numaralı formayı tercih etmiştir.

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