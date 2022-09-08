Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan PFDK'ya Josef de Souza tepkisi!

Beşiktaş'tan PFDK'ya Josef de Souza tepkisi!

Beşiktaş Kulübü, Ankaragücü maçında sahaya giren taraftara yaptığı müdahale sornası kırmızı kart gören Josef de Souza hakkında PFDK'nın verdiği karara tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden yayınladığı açıklamada, "PFDK’nın oyuncumuza gösterilen kırmızı kart haklıymışçasına, takip eden maçta oynamama cezasını “otomatik ceza” kapsamında değerlendirmiş olması futbol kamuoyunun vicdanını rahatlatmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 00:09
Beşiktaş'tan PFDK'ya Josef de Souza tepkisi!

Beşiktaş Kulübü, Ankaragücü maçında sahaya giren taraftara yaptığı müdahale sornası kırmızı kart gören Josef de Souza hakkında PFDK'nın verdiği karara tepki gösterdi.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol terörü çirkin yüzünü en açık ve sarsıcı şekilde, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçında göstermiştir. Fakat bugün verilen PFDK kararıyla bu çirkinlik yanlış bir hukuki yorumla gölgelede bırakılmıştır.

Futbolcumuz Josef de Souza, sahaya giren ve üzerinde ne olduğu bilinmeyen bir saldırganın gerçekleştirdiği adli suça konu eylemine karşı hem takım arkadaşlarını, hem de olay yerinde bulunan rakip takım futbolcuları ve müsabaka hakemlerini koruma içgüdüsüyle meşru müdafaa hakkını kullanırken kendisine gösterilen kırmızı kart, başta Camiamız olmak üzere taraflı tarafsız her futbolseverin vicdanını rahatsız etmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi dahi bu konuyu ele alırken, "Hakem raporu çok önemli ama kararı PFDK verecektir. Kamu vicdanı, mutlaka göz önünde bulundurulacaktır. Çünkü ortada futbolcuya yönelik saldırı var" ifadelerini kullanmıştır. Bu minvalde, müsabaka hakemi Mete Kalkavan tarafından Josef de Souza'ya kırmızı kart gösterilmesi anlaşılabilir bir durum olmaktan oldukça uzak olmakla birlikte hukukun en eski ve temel ilkelerinden olan meşru müdafaa hakkına, hakkaniyete ve Sayın TFF Başkanı'nın da belirttiği üzere kamu vicdanına aykırılık teşkil etmektedir. Dolayısıyla, işbu sevke konu olay kapsamında kendisi hakkında hak mahrumiyeti doğurmayacak bir karar verilmesi gereken futbolcumuz Josef de Souza, PFDK tarafından kendisini ve sahadaki diğer tüm bireyleri savunduğu için adeta cezalandırılmıştır.

PFDK'nın oyuncumuza gösterilen kırmızı kart haklıymışçasına, takip eden maçta oynamama cezasını "otomatik ceza" kapsamında değerlendirmiş olması futbol kamuoyunun vicdanını rahatlatmamıştır.

Haksız ve hakkaniyete aykırı olduğu aşikar olan bu kararın kamu vicdanını rahatsız ettiğini göz önünde bulunduracağına inandığımız için Tahkim Kurulu'na, bu haksız kararın iptali amacıyla duruşmalı olarak başvuracağımızı camiamıza ve tüm futbol kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Beşiktaş JK

DİĞER
O şimdi çok ünlü! Bakışları hiç değişmedi...
Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'tan olay sözler! Lucescu'ya katılmıyor
Cimbom transferleri bu video ile duyurdu!
Fırtına Macaristan'da kayıp!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arsenal deplasmanda kazandı!
PFDK Josef de Souza kararını açıkladı!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
SİGARAYA ZAM! İşte güncel sigara fiyatları
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Umut Bozok: "Gol verilseydi..." Umut Bozok: "Gol verilseydi..." 00:19
Beşiktaş'tan PFDK'ya Josef tepkisi! Beşiktaş'tan PFDK'ya Josef tepkisi! 00:07
Lazio 4 golle kazandı! Lazio 4 golle kazandı! 00:06
Kırmızı Şeytanlar'a sahasında şok! Kırmızı Şeytanlar'a sahasında şok! 00:02
Batshuayi: Atmış olduğum gol bana öz güven aşıladı Batshuayi: Atmış olduğum gol bana öz güven aşıladı 00:02
Monaco 3 puanı kaptı! Monaco 3 puanı kaptı! 23:59
Daha Eski
Fırtına'nın golü VAR'dan döndü! Fırtına'nın golü VAR'dan döndü! 23:56
Fırtına Macaristan'da kayıp! Fırtına Macaristan'da kayıp! 23:56
Sivasspor 2 puan bıraktı! Sivasspor 2 puan bıraktı! 23:53
Cimbom transferleri bu video ile duyurdu! Cimbom transferleri bu video ile duyurdu! 23:46
G.Saray'dan 5 KAP birden geldi! G.Saray'dan 5 KAP birden geldi! 23:28
Fode Koita Kasımpaşa'da! Fode Koita Kasımpaşa'da! 23:24