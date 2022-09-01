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BEŞİKTAŞ HABERİ: Siriki Dembele’nin transferinde menajer rötarı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Siriki Dembele transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki futbolcunun transferi biraz rötarlı olacak. Dembele'nin kulübü Bournemouth'ta teknik direktörün değişmesi nedeniyle transfer beklemeye alındı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Siriki Dembele’nin transferinde menajer rötarı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere'de Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kadrosuna katmak için harekete geçmişti.

Ancak Dembele'nin siyah-beyazlılara transferi biraz rötarlı olacak. Bournemouth'ta taşlar yerinden oynadı ve menajer Scott Parker ile yollar ayrıldı.

Bu gelişmenin ardından yeni menajer gelene kadar beklemeye geçildi. Siyah-beyazlılar bu transferi gerçekleştirmek istiyor.

Görüşmeler önümüzdeki günlerde devam edecek. Siriki Dembele,, Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında görev yapabiliyor.

İSTERSE GİDEBİLİR!
Bournemouth'ta yılların ayrıldığı menajer Scott Parker, bir süre önce Dembele transferi için "Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir.

Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız.

Bu fırsatı gerçekten oyuncularımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak" açıklamasında bulunmuştu.

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