BEŞİKTAŞ HABERİ: Siriki Dembele’nin transferinde menajer rötarı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere'de Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kadrosuna katmak için harekete geçmişti.



Ancak Dembele'nin siyah-beyazlılara transferi biraz rötarlı olacak. Bournemouth'ta taşlar yerinden oynadı ve menajer Scott Parker ile yollar ayrıldı.



Bu gelişmenin ardından yeni menajer gelene kadar beklemeye geçildi. Siyah-beyazlılar bu transferi gerçekleştirmek istiyor.



Görüşmeler önümüzdeki günlerde devam edecek. Siriki Dembele,, Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında görev yapabiliyor.



İSTERSE GİDEBİLİR!

Bournemouth'ta yılların ayrıldığı menajer Scott Parker, bir süre önce Dembele transferi için "Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir.



Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız.



Bu fırsatı gerçekten oyuncularımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak" açıklamasında bulunmuştu.