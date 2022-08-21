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Samy Mmaee Beşiktaş için gemileri yaktı! ‘Bırakın gideyim’

Son dönemde transfer listesinde yukarlarda yer alan stoper Samy Mmaee, kulübü Ferencvaros'un son üç maçına çıkmadı. Macar ekibi, 'Bırakın gideyim' diyen oyuncunun bonservisini 2 milyon Euro'ya kadar düşürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Samy Mmaee Beşiktaş için gemileri yaktı! ‘Bırakın gideyim’
Son dönemde transfer listesinde yukarlarda yer alan stoper Samy Mmaee, kulübü Ferencvaros'un son üç maçına çıkmadı. Macar ekibi, 'Bırakın gideyim' diyen oyuncunun bonservisini 2 milyon Euro'ya kadar düşürdü. Ferencvaros kulübü, Beşiktaş'ın daha önce 1.4 ve 1.7 milyon Euro'luk tekliflerini geri çevirmişti. Faslı futbolcu, yönetimden de transferine onay verilmesini talep etti. 25 yaşındaki 1.88'lik oyuncunun yakın zaman içinde Beşiktaş'a gelebileceğinin altı çizildi.
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