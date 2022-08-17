BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan stopere İsveçli kule! Isak Hien...

Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, özellikle stoper mevkisine takviye yapmak için harekete geçti.
Welinton ve Montero'yu gözden çıkartan Kara Kartal, bu bölgeye biri yabancı biri yerli olmak üzere iki transfer birden yapmayı planlıyor.
Yabancı adaylardan ilk sırada yer alan isim Isak Hien.
Yönetim, 23 yaşındaki İsveçli oyuncunun kulübü Djurgardens ile temaslara başladı.
Siyah-beyazlılar bu oyuncunun bonservisi için 1.5-2 milyon euro civarında bir bütçe belirlerken; bazı İtalyan kulüplerinin de devreye girmesi sıkıntı yarattı.
Djurgaarden sportif direktörü Bosse Andersson, "Son maçımızda çok sayıda İtalyan kulübü vardı.
Bunların hangileri olduğunu söylemek için hiçbir nedenim yok ama İtalya'dan birkaç kulüple görüştük" dedi.
Hellas Verona ve Sampdoria, Hien için oldukça istekli olan iki Serie A takımı.
ISAK HIEN KİMDİR?
Tam adı Isak Malcolm Kwaku Hien olan futbolcu, 13 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Futbola Vasalund altyapısında başlayan ve 2017 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzalamıştır.
Burkina Faso asıllı İsveçli futbolcu, Ocak 2021'de Djurgarden'a transfer oldu.
Hien, Temmuz 2021-Kasım 2021 tarihleri arasında eski takımı Vasalund'da kiralık olarak forma giydi.
Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Isak Hien'in kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2023'e kadar devam ediyor.