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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan stopere İsveçli kule! Isak Hien...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor. Stoper mevkiine takviye yapması beklenen siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın İsveçli futbolcu Isak Hien'i gündemine aldığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan stopere İsveçli kule! Isak Hien...

Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan stopere İsveçli kule! Isak Hien...

Siyah-beyazlılar, özellikle stoper mevkisine takviye yapmak için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan stopere İsveçli kule! Isak Hien...

Welinton ve Montero'yu gözden çıkartan Kara Kartal, bu bölgeye biri yabancı biri yerli olmak üzere iki transfer birden yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan stopere İsveçli kule! Isak Hien...

Yabancı adaylardan ilk sırada yer alan isim Isak Hien.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan stopere İsveçli kule! Isak Hien...

Yönetim, 23 yaşındaki İsveçli oyuncunun kulübü Djurgardens ile temaslara başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan stopere İsveçli kule! Isak Hien...

Siyah-beyazlılar bu oyuncunun bonservisi için 1.5-2 milyon euro civarında bir bütçe belirlerken; bazı İtalyan kulüplerinin de devreye girmesi sıkıntı yarattı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan stopere İsveçli kule! Isak Hien...

ISAK HIEN KİMDİR?

Tam adı Isak Malcolm Kwaku Hien olan futbolcu, 13 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan stopere İsveçli kule! Isak Hien...

23 yaşındaki stoper, İsveç'in Kista kentinde dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan stopere İsveçli kule! Isak Hien...

Futbola Vasalund altyapısında başlayan ve 2017 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzalamıştır.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan stopere İsveçli kule! Isak Hien...

Burkina Faso asıllı İsveçli futbolcu, Ocak 2021'de Djurgarden'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan stopere İsveçli kule! Isak Hien...

Hien, Temmuz 2021-Kasım 2021 tarihleri arasında eski takımı Vasalund'da kiralık olarak forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan stopere İsveçli kule! Isak Hien...

Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Isak Hien'in kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2023'e kadar devam ediyor.

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