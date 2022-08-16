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Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte Beşiktaş'ta o 4 madde

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, son olarak Alanyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalırken, Valerien Ismael'in performansı eleştiri konusu oldu. Peki, Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte o 4 madde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 09:48
Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte Beşiktaş'ta o 4 madde

Beşiktaş'ta geçen sezonun son bölümünde göreve gelen Valerien Ismael'in 10 maçlık performansı eleştirileri de beraberinde getirdi.

Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte Beşiktaş'ta o 4 madde

2022 Nisan ayından beri görevde olan 46 yaşındaki Fransız çalıştırıcının en çok eleştirilen yönlerinden biri 3'lü savunma oynatması olmuştu.

Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte Beşiktaş'ta o 4 madde

Akşam'ın haberine göre, işte Ismael'in eleştiri toplayan yönleri...

Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte Beşiktaş'ta o 4 madde

ÜÇLÜ SAVUNMA ISRARI
1) Fransız çalıştırıcı, geçtiğimiz sezonun son 8 maçında takımın başına geçti.

Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte Beşiktaş'ta o 4 madde

Bu maçları 3'lü savunma ile oynadı. Sezon başında da bu sistem üzerinde çalışmalar yaptı.

Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte Beşiktaş'ta o 4 madde

Transferler bu sisteme göre yapıldı. Ancak ani bir karar değişikliğine giden 46 yaşındaki çalıştırıcı, Sampdoria ile oynanan son hazırlık maçında 4'lü savunmaya döndü.

Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte Beşiktaş'ta o 4 madde

Ligdeki iki maçta da bu sistemle oynadı. Değişiklik oyuncuları ister istemez etkiledi.

Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte Beşiktaş'ta o 4 madde

DİSİPLİN EKSİKLİĞİ
2) Disiplin sorununu bir türlü çözemedi. Beşiktaş, 10 maçta, toplam 6 kırmızı kart gördü.

Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte Beşiktaş'ta o 4 madde

Valerien Ismael'in göreve geldiği Nisan 2022'den bu yana Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören takım Beşiktaş oldu.

Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte Beşiktaş'ta o 4 madde

OYUNCU TERCİHLERİ
3) 10 maçtaki saha içindeki hamleleri tartışıldı.

Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte Beşiktaş'ta o 4 madde

10 kişi kaldığı Alanyaspor maçının devre arasında N'Kodou, Ghezzal ve Salih Uçan'ı oyundan çıkarıp, yerlerine Necip Uysal, Boyd ve Montero'yu sahaya sürmesi eleştirildi.

Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte Beşiktaş'ta o 4 madde

SON MAÇTAKİ İSTATİSTİKİ VERİLER
4) Beşiktaş, Alanya maçının ikinci yarısında yüzde 17 topla oynadı.

Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte Beşiktaş'ta o 4 madde

Rakip kaleye yalnızca 1 isabetli şut atarken, isabetli orta yapamadı.

Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte Beşiktaş'ta o 4 madde

Kartal'ın 'Rakip ceza sahasında topla buluşma' adedi ise sadece 3...

Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte Beşiktaş'ta o 4 madde

Gol beklenti oranı 0.03 olan Beşiktaş, 45 dakika boyunca sadece 39 isabetli pas yapabildi. Bu veri lig tarihine de geçti.

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