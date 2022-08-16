Valerien Ismael hangi konularda hata yapıyor? İşte Beşiktaş'ta o 4 madde

Beşiktaş'ta geçen sezonun son bölümünde göreve gelen Valerien Ismael'in 10 maçlık performansı eleştirileri de beraberinde getirdi.
Beşiktaş'ta geçen sezonun son bölümünde göreve gelen Valerien Ismael'in 10 maçlık performansı eleştirileri de beraberinde getirdi.
2022 Nisan ayından beri görevde olan 46 yaşındaki Fransız çalıştırıcının en çok eleştirilen yönlerinden biri 3'lü savunma oynatması olmuştu.
Akşam'ın haberine göre, işte Ismael'in eleştiri toplayan yönleri...
ÜÇLÜ SAVUNMA ISRARI
1) Fransız çalıştırıcı, geçtiğimiz sezonun son 8 maçında takımın başına geçti.
Bu maçları 3'lü savunma ile oynadı. Sezon başında da bu sistem üzerinde çalışmalar yaptı.
Transferler bu sisteme göre yapıldı. Ancak ani bir karar değişikliğine giden 46 yaşındaki çalıştırıcı, Sampdoria ile oynanan son hazırlık maçında 4'lü savunmaya döndü.
Ligdeki iki maçta da bu sistemle oynadı. Değişiklik oyuncuları ister istemez etkiledi.
DİSİPLİN EKSİKLİĞİ
2) Disiplin sorununu bir türlü çözemedi. Beşiktaş, 10 maçta, toplam 6 kırmızı kart gördü.
Valerien Ismael'in göreve geldiği Nisan 2022'den bu yana Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören takım Beşiktaş oldu.
OYUNCU TERCİHLERİ
3) 10 maçtaki saha içindeki hamleleri tartışıldı.
10 kişi kaldığı Alanyaspor maçının devre arasında N'Kodou, Ghezzal ve Salih Uçan'ı oyundan çıkarıp, yerlerine Necip Uysal, Boyd ve Montero'yu sahaya sürmesi eleştirildi.
SON MAÇTAKİ İSTATİSTİKİ VERİLER
4) Beşiktaş, Alanya maçının ikinci yarısında yüzde 17 topla oynadı.
Rakip kaleye yalnızca 1 isabetli şut atarken, isabetli orta yapamadı.
Kartal'ın 'Rakip ceza sahasında topla buluşma' adedi ise sadece 3...
Gol beklenti oranı 0.03 olan Beşiktaş, 45 dakika boyunca sadece 39 isabetli pas yapabildi. Bu veri lig tarihine de geçti.