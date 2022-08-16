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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Besar Gudjufi ile sözleşme imzaladı

Son dakika transfer haberi.... Siyah beyazlılar takviyelere devam ediyor. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon başında U19 takımı için transfer ettiği Makedon oyuncu Besa Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 15:13
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Besar Gudjufi ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, 2021/2022 sezonu başında Kuzey Makedonya'nın Belasica takımından transfer ettiği 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2004 doğumlu Makedon orta saha oyuncusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladı.Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Gudjufi'ye başarılar diledi." ifadelerine yer verildi.

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