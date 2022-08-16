BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Besar Gudjufi ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, 2021/2022 sezonu başında Kuzey Makedonya'nın Belasica takımından transfer ettiği 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2004 doğumlu Makedon orta saha oyuncusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladı.Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Gudjufi'ye başarılar diledi." ifadelerine yer verildi.