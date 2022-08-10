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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bayer Leverkusen'den Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri...

Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta futbolcular zorlu mücadeleye hazırlanırken, yönetim ise transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de resmen açıkladığı Nadiem Amiri transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Alman kulübü Bayer Leverkusen, Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 18:59
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bayer Leverkusen'den Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri...

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bayer Leverkusen'den Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri...

Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip Rachid Ghezzal'ın son dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bayer Leverkusen'den Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri...

Kara Kartal bu sonuçla beraber sezona 3 puan ile başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bayer Leverkusen'den Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri...

Transferde de hareketli günler geçiren Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bayer Leverkusen'den Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri...

Bu çerçevede siyah-beyazlı ekip, Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri için teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bayer Leverkusen'den Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri...

Alman basınının haberine göre Beşiktaş ilk olarak Bayer Leverkusen'e 10 milyon euronun altında bir teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bayer Leverkusen'den Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri...

Ancak Alman ekibi Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bayer Leverkusen'den Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri...

Bayer Leverkusen, Amiri'yi takımdan gönderip ekonomik boşluk yaratmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bayer Leverkusen'den Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri...

Nadiem Amiri, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında oynanan Borussia Dortmund maçında 11 dakika süre aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bayer Leverkusen'den Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri...

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Gerardo Seoane, maç sonrası verdiği röportajda, orta saha oyuncusunun geleceğinin başka bir yerde olabileceğini kabul etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bayer Leverkusen'den Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri...

Seoane, "Amiri, pozisyonunda istediği süreyi veremeyebileceğimizi biliyor. Bunu geçen sezon zaten iletmiştik." dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bayer Leverkusen'den Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri...

43 yaşındaki çalıştırıcı, "Eğer bir fırsat ortaya çıkarsa ve bu onu ikna ederse, onu kullandığını hayal edebiliyorum." şeklinde sözlerine devam etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bayer Leverkusen'den Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri...

Alman oyuncu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Genoa'da geçirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bayer Leverkusen'den Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri...

Amiri, İtalyan ekibinde 12 maçta forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bayer Leverkusen'den Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri...

25 yaşındaki orta saha Genoa'ya 2 asistlik katkı sağladı.

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