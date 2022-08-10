BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bayer Leverkusen'den Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri...

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaştı.
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaştı.
Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip Rachid Ghezzal'ın son dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.
Kara Kartal bu sonuçla beraber sezona 3 puan ile başladı.
Transferde de hareketli günler geçiren Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak istiyor.
Bu çerçevede siyah-beyazlı ekip, Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri için teklif yaptı.
Alman basınının haberine göre Beşiktaş ilk olarak Bayer Leverkusen'e 10 milyon euronun altında bir teklif yaptı.
Ancak Alman ekibi Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddetti.
Bayer Leverkusen, Amiri'yi takımdan gönderip ekonomik boşluk yaratmak istiyor.
Nadiem Amiri, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında oynanan Borussia Dortmund maçında 11 dakika süre aldı.
Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Gerardo Seoane, maç sonrası verdiği röportajda, orta saha oyuncusunun geleceğinin başka bir yerde olabileceğini kabul etti.
Seoane, "Amiri, pozisyonunda istediği süreyi veremeyebileceğimizi biliyor. Bunu geçen sezon zaten iletmiştik." dedi.
43 yaşındaki çalıştırıcı, "Eğer bir fırsat ortaya çıkarsa ve bu onu ikna ederse, onu kullandığını hayal edebiliyorum." şeklinde sözlerine devam etti.
Alman oyuncu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Genoa'da geçirdi.
Amiri, İtalyan ekibinde 12 maçta forma giydi.
25 yaşındaki orta saha Genoa'ya 2 asistlik katkı sağladı.