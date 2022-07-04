TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

Burnley'den Weghorst ile anlaştıktan sonra Muleka için de girişimler yapan Beşiktaş, 22 yaşındaki forvetin Burnley'e gitmek istemesi nedeniyle transferi rafa kaldırmıştı.
Burnley'den Weghorst ile anlaştıktan sonra Muleka için de girişimler yapan Beşiktaş, 22 yaşındaki forvetin Burnley'e gitmek istemesi nedeniyle transferi rafa kaldırmıştı.
Transferin çıkmaza girmesinin ardından Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. O teklifi yapan ise Muleka'nın menajeri oldu.
Muleka'nın rotasını Beşiktaş'a çeviren gelişme şöyle gerçekleşti;