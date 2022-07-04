Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

Son dakika spor haberi: Hollandalı golcü Weghorst ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş'ta gözler Muleka'ya çevrilmişti. Muleka'nın Burnley'e gitmek istemesi sonrası transfer çıkmaza girmişti. Transferin rafa kaldırılmasının ardından 22 yaşındaki hücum oyuncusunun menajerinden Beşiktaş yönetimine sürpriz bir teklif geldi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

Burnley'den Weghorst ile anlaştıktan sonra Muleka için de girişimler yapan Beşiktaş, 22 yaşındaki forvetin Burnley'e gitmek istemesi nedeniyle transferi rafa kaldırmıştı.

TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

Transferin çıkmaza girmesinin ardından Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. O teklifi yapan ise Muleka'nın menajeri oldu.

TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

Muleka'nın rotasını Beşiktaş'a çeviren gelişme şöyle gerçekleşti;

TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

Kongolu forvet, Championship'e düşen Ada ekibiyle 3 gün süren görüşmeler yaptı.

TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

İngilizler, oyuncunun kulübü Standard Liege'e ödenecek rakam üzerinde anlaşma sağladı ama Muleka'da sıkıntı çıktı.

TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

KESİNLİKLE TAVİZ VERİLMEYECEK
1.80 boyudaki forvet, Burnley'in yaptığı teklif bir türlü beğenmedi.

TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

Beşiktaş'ın önerdiği maaşın daha yüksek olduğunu söyledi. İngilizler de önerdikleri rakamı yükseltmedi.

TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

Bu olay da taraflar arasındaki görüşmeleri olumsuz bitirdi.

TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

Bunun üzerine Muleka'nın menajeri siyah beyazlı yönetime haber gönderip görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.

TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

Hafta sonu Cenk'i açıklayan Beşiktaş cephesinin Muleka'ya vereceği cevap merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

Görüşmeler tekrar başlarsa siyah-beyazlıların kesinlikle taviz vermeyeceği konuşuluyor.

TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

WEGHORST GELİYOR
Kara Kartal'ın bir süredir yolunu gözlediği yeni forveti Wout Weghorst 4 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da olacak.

TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

Geçen hafta gelmesi beklenen Hollandalı golcünün gelişinin bugüne kaldığı, yurt dışı kampı için yarın yola çıkacak olan takıma hemen katılacağı ifade edildi.


TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

FASSNACHT ÇARK ETTİ
Siyah beyazlı takımın kadroya katmak istediği Young Boys'lu sağ kanat oyuncusu Christian Fassnacht transferi zora girdi.

TRANSFER HABERİ: Muleka'dan geri vites! Beşiktaş'a haber gönderdi

İlk etapta Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakan 28 yaşındaki İsviçreli futbolcunun, Boys sportif direktörü olan Steve von Bergen ile konuştuktan sonra kararından vazgeçip takımda kalmak istediği belirtildi.

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