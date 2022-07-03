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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan gelişmesi! O tarih belli oldu

Son dakika transfer haberleri... Gençlik operasyonunu sürdüren Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan ısrarı devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'un 21 yaşındaki stoperini kadroya katmak için son bir hamle yapacak. Kara-Kartal, salı günü transferi sonuçlandırmak için son kez İstanbulspor ile masaya oturacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 18:33 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 19:01
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan gelişmesi! O tarih belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in yeni İstanbulspor'un genç oyuncusu Emrecan Uzunhan ile ilgileniyor. Gelecek vaat eden ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Taraflar arasında yapılan ilk görüşmelerde sonuç çıkmazken, Beşiktaş yönetimden yeni bir hamle geliyor.

Emrecan Uzunhan transferi konusunda ısrarcı olan Kara-Kartal, İstanbulspor ile son kez masaya oturacak.

A Spor'dan Sercan Dikme canlı yayında yaptığı açıklamada salı günü tarafların son kez bir araya geleceklerini ve transfer görüşmesi yapacaklarını ifade etti.

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