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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Alex Teixeira'nın sözleşmesini feshedildi

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Alex Teixeira ile yollarını ayırdı. Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini resmen açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 13:34 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 15:54
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Alex Teixeira'nın sözleşmesini feshedildi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılarda geçen sezon beklentileri karşılayamayan Alex Teixeira ile yolları ayrıldı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in sistemine uymadığı gerekçesiyle takımda düşünülmeyen Brezilyalı futbolcu ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira'ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz..

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