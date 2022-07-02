BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Alex Teixeira'nın sözleşmesini feshedildi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılarda geçen sezon beklentileri karşılayamayan Alex Teixeira ile yolları ayrıldı.
Teknik direktör Valerien Ismael'in sistemine uymadığı gerekçesiyle takımda düşünülmeyen Brezilyalı futbolcu ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:
Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız.
Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira'ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz..