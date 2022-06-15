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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir ayrılık daha! 4 talip birden

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta takıma yapılacak takviyeler kadar oyuncu satışına da büyük önem veriliyor. Yeni transferlere kaynak yaratmayı amaçlayan siyah-beyazlılar, mevcut oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşmek üzere. Avrupa'nın gözdesi konumuna gelen Kara-Kartal'ın yıldız oyuncusuna 4 talip birden çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 10:26 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 10:27
BURAK ŞENTÜRK
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir ayrılık daha! 4 talip birden

Beşiktaş transfer dönemini en hareketli geçirecek kulüplerin başında geliyor.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir ayrılık daha! 4 talip birden

Transfer operasyonuna son sürat devam eden siyah-beyazlılarda, Faslı stoper Romain Saiss İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir ayrılık daha! 4 talip birden

Takıma yapılacak takviyeler kadar, mevcut oyuncuların da son durumu merak ediliyor.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir ayrılık daha! 4 talip birden

Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir ayrılık daha! 4 talip birden

Kara-Kartal, genç sol bekin ardından bir ayrılık daha yaşamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir ayrılık daha! 4 talip birden

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun da kariyerine Avrupa'da devam etmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir ayrılık daha! 4 talip birden

Transferin gözdesi konumunda bulunan 21 yaşındaki file bekçisine 4 talip birden çıktı.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir ayrılık daha! 4 talip birden

Alman basını, Yeni adresi merak konusu olan Ersin Destanoğlu ile ilgilenen kulüpleri açıkladı.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir ayrılık daha! 4 talip birden

4 TALİP BİRDEN!
Buna göre; Almanya'dan Schalke, Fransa'dan Nantes, Hollanda'dan Ajax ve Avusturya'dan Salzburg, Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir ayrılık daha! 4 talip birden

Başarılı eldivenden iyi bir bonservis geliri elde etmek isteyen Beşiktaş, transfer dönemi sona ermeden en iyi teklifi sunan kulüple anlaşmak istiyor.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir ayrılık daha! 4 talip birden

Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen Ersin, son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir ayrılık daha! 4 talip birden

21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 3 sezonda 86 maçta forma giydi. Genç eldiven bu sezon ise oynadığı 32 maçta kalesinde 35 gol yedi.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir ayrılık daha! 4 talip birden

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir ayrılık daha! 4 talip birden

21 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir ayrılık daha! 4 talip birden

Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde forma giyen Ersin Destanoğlu, henüz A Takım'la resmi bir maça çıkmadı.

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