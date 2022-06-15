Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir ayrılık daha! 4 talip birden

Beşiktaş transfer dönemini en hareketli geçirecek kulüplerin başında geliyor.
Beşiktaş transfer dönemini en hareketli geçirecek kulüplerin başında geliyor.
Transfer operasyonuna son sürat devam eden siyah-beyazlılarda, Faslı stoper Romain Saiss İstanbul'a geldi.
Takıma yapılacak takviyeler kadar, mevcut oyuncuların da son durumu merak ediliyor.
Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
Kara-Kartal, genç sol bekin ardından bir ayrılık daha yaşamaya hazırlanıyor.
Transferin gözdesi konumunda bulunan 21 yaşındaki file bekçisine 4 talip birden çıktı.
Alman basını, Yeni adresi merak konusu olan Ersin Destanoğlu ile ilgilenen kulüpleri açıkladı.
4 TALİP BİRDEN!
Buna göre; Almanya'dan Schalke, Fransa'dan Nantes, Hollanda'dan Ajax ve Avusturya'dan Salzburg, Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
Başarılı eldivenden iyi bir bonservis geliri elde etmek isteyen Beşiktaş, transfer dönemi sona ermeden en iyi teklifi sunan kulüple anlaşmak istiyor.
Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen Ersin, son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor.
21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 3 sezonda 86 maçta forma giydi. Genç eldiven bu sezon ise oynadığı 32 maçta kalesinde 35 gol yedi.
Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
21 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde forma giyen Ersin Destanoğlu, henüz A Takım'la resmi bir maça çıkmadı.