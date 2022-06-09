BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Valerien Ismael yorumu!

AVCI'DAN DERS ALINMAMIŞ

Avcı inadım inat demiş ve sekiz maçta bir tek galibiyet alabilmişti. Galatasaray derbisiyle birlikte "Ben de öz eleştiri yapacağım ve bundan sonra daha farklı bir Beşiktaş izleyeceğiz" diyen Avcı hatasından dönerek katı sisteminden bazı tavizler verince işleri biraz olsun düzeltmişti.