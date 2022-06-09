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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Valerien Ismael yorumu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde devam ederken Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir'den Fransız teknik adamla ilgili olay bir yorum geldi. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 08:18 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 08:19
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Valerien Ismael yorumu!

TURGAY DEMİR - TESTİ KIRILMADAN!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile devam edileceği kesinleşti. Bu beni endişelendirmiyor değil!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Valerien Ismael yorumu!

40 yıllık meslek yaşamımda Branko Stankoviç, Tudor Veselinoviç, Dorde Miliç, Jupp Derwall, Feldkamp, Mancini, Aragones, Carlos Alberto Pereira, Advocaat, Sepp Piontek, Schuster, Tigana, Del Bosque, Guus Hiddink, Şenol Güneş, Fatih Terim, Abdullah Avcı, Yılmaz Vural, Hikmet Karaman başta onlarca teknik adamı tanıma, röportaj yapma ve yakından takip etme şansı buldum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Valerien Ismael yorumu!

Türkiye'de ve genel olarak kariyerlerinde başarılı olanların ortak özellikleri duruma göre çözüm üretebilen pragmatik teknik adam olmalarıydı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Valerien Ismael yorumu!

TAKTİK Mİ, TAKINTI MI!?

Pragmatik derken, sistem ya da taktiksel takıntıları olmayan, elindeki kadroya göre sistem belirlemeye çalışan, bazen rakibe göre ilkelerinden vazgeçip bir maçlığına farklı bir kimliğe bürünebilen, sorunlara anında çözüm üreten teknik adamlardan bahsediyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Valerien Ismael yorumu!

Beşiktaş'ın yeni sezonda da birlikte çalışacağı Valerien Ismael konusunda hem yönetimi, hem camiayı sıkça uyarma sebebim de tam olarak budur.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Valerien Ismael yorumu!

Ismael, pragmatik bir teknik adam değil. Kenardaki duruşu, maçı yaşaması, heyecanı harika şeyler ancak bir üçlü savunma takıntısı var ve vazgeçmeye niyeti yok gibi...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Valerien Ismael yorumu!

BU 'KAOS' FUTBOLU

Oynattığı sisteme tam olarak üçlü savunma demek de mümkün değil. Bir nevi kaos futbolunu tercih ediyor. Savunmada topu kaptığınızda ön tarafa atacaksınız ve orada uygulayacağınız baskıyla gol arayacaksınız; basitçe Ismael'in sistemi bu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Valerien Ismael yorumu!

Oysa Beşiktaş özellikle iç saha maçlarının büyük bölümünü rakip ceza sahası civarında oynuyor. Vodafone Park'a gelen rakipler genellikle önde hızlı bir oyuncu bırakıp 8-9 kişiyle savunma yapmayı tercih ediyorlar malum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Valerien Ismael yorumu!

Böyle bir manzarada siz oyunu tüm sahaya yayamaz ve seri paslaşmalar yapamazsanız rakip kale önünde karambol yaratmaktan öte gidemezsiniz. Ekstradan öne çıkardığınız bir stoper de kalabalık yapmaktan başka bir işe yaramaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Valerien Ismael yorumu!

SİSTEMİ KADRO BELİRLER

Beşiktaş'ın mevcut stoperleri bu tanıma uymuyor. Orta sahanızda ve özellikle kanatlarda çift yönlü, motorize oyunculara ihtiyacınız olur.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Valerien Ismael yorumu!

Yazık ki, Beşiktaş kadrosu yukarıda saydığım türden donanımlara sahip değil.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Valerien Ismael yorumu!

İLK DEVREYİ BİTİREMEZ

Hal böyleyken Valerien Ismaiel'in inadım inat demesi halinde Beşiktaş sezonun ilk on haftası bitmeden hoca aramaya başlar gibi geliyor bana.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Valerien Ismael yorumu!

Benzer bir yazıyı, istatistik takıntıları olan, her maçta kalecinin ayağına şu kadar top değmeli diyen, oyuncuları istatistik bilgilere boğan Abdullah Avcı için yazmış Beşiktaş'ta göreve geldikten sonra da şiddetle eleştirmiştim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Valerien Ismael yorumu!

AVCI'DAN DERS ALINMAMIŞ

Avcı inadım inat demiş ve sekiz maçta bir tek galibiyet alabilmişti. Galatasaray derbisiyle birlikte "Ben de öz eleştiri yapacağım ve bundan sonra daha farklı bir Beşiktaş izleyeceğiz" diyen Avcı hatasından dönerek katı sisteminden bazı tavizler verince işleri biraz olsun düzeltmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay Valerien Ismael yorumu!

Bugün Trabzonspor'da yaşadığı şampiyonlukta, Beşiktaş'taki hatalarından aldığı derslerin de büyük payı olduğunu düşünüyorum.

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