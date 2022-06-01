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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge Will Keane için devrede

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Belçika basını siyah-beyazlılar ile Club Brugge'un golcü oyuncu Will Keane için devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 11:38
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge Will Keane için devrede

Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge Will Keane için devrede

Fransız çalıştırıcı takviye istediği mevkilerle ilgili raporunu yönetime sundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge Will Keane için devrede

Bu bölgelerden biri de forvet hattı. İyi bir golcü almak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde birçok isim yer alıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge Will Keane için devrede

Kara Kartal'la ilgili transfer iddiaları da gelmeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge Will Keane için devrede

Belçika kaynaklı bir haber yine siyah-beyazlıların sürpriz bir hedefini gündeme getirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge Will Keane için devrede

Voetbal Premieur'un iddiasına göre şampiyon Club Brugge, İngiltere 3. Ligi 'Lig-1'den Wigan'ın forveti 29 yaşındaki Will Keane'i istediğini yazdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge Will Keane için devrede

Everton'ın stoperi Michael Keane'in ikizi olan İrlandalı oyuncu için Club Brugge'un rakibinin Beşiktaş olduğunu iddia etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge Will Keane için devrede

29 yaşındaki oyuncu Wigan formasıyla 88 maçta 38 gol ve 12 asistle oynarken, 50 gole direkt katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge Will Keane için devrede

Keane, İrlanda Milli Takımı'nda da 3 maçta oynadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge Will Keane için devrede

WILL KEANE KİMDİR?

11 Ocak 1993 tarihinde Manchester'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge Will Keane için devrede

Kariyerine de Manchester United altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge Will Keane için devrede

Farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen Keane, son olarak Wigan'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge Will Keane için devrede

Alt yaş milli takımlarında İngiltere forması giyen tecrübeli oyuncu, A milli tercihini ise İrlanda'dan yana kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge Will Keane için devrede

Keane'in güncel piyasa değeri 600 bin euro...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge Will Keane için devrede

Oyuncunun Wigan'la olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

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