BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge Will Keane için devrede

Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Fransız çalıştırıcı takviye istediği mevkilerle ilgili raporunu yönetime sundu.
Bu bölgelerden biri de forvet hattı. İyi bir golcü almak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde birçok isim yer alıyor.
Kara Kartal'la ilgili transfer iddiaları da gelmeye devam ediyor.
Belçika kaynaklı bir haber yine siyah-beyazlıların sürpriz bir hedefini gündeme getirdi.
Voetbal Premieur'un iddiasına göre şampiyon Club Brugge, İngiltere 3. Ligi 'Lig-1'den Wigan'ın forveti 29 yaşındaki Will Keane'i istediğini yazdı.
Everton'ın stoperi Michael Keane'in ikizi olan İrlandalı oyuncu için Club Brugge'un rakibinin Beşiktaş olduğunu iddia etti.
29 yaşındaki oyuncu Wigan formasıyla 88 maçta 38 gol ve 12 asistle oynarken, 50 gole direkt katkı sağladı.
Keane, İrlanda Milli Takımı'nda da 3 maçta oynadı.
WILL KEANE KİMDİR?
11 Ocak 1993 tarihinde Manchester'da dünyaya geldi.
Kariyerine de Manchester United altyapısında başladı.
Farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen Keane, son olarak Wigan'a transfer oldu.
Alt yaş milli takımlarında İngiltere forması giyen tecrübeli oyuncu, A milli tercihini ise İrlanda'dan yana kullandı.
Keane'in güncel piyasa değeri 600 bin euro...
Oyuncunun Wigan'la olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.