Haberler Beşiktaş Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Beşiktaş'ta listedeki isimler üzerinde istişareler devam ediyor. Hummalı bir operasyon yürüten siyah-beyazlılara sürpriz bir transfer önerisi geldi. Başakşehir'deki sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Tolga Ciğerci'nin menajeri, Beşiktaş yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. İşte yapılan görüşmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 09:46
Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Birçok oyuncusunun sözleşmesi biten Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi büyük bir değişim yaşanacak.

Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda orta saha kurgusu büyük önem taşıyor.

Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Yeni statü sonrası yerli oyunculardaki rotasyonu güçlendirmek isteyen Kara-Kartal, hamlelerini bu doğrultuda yapıyor.

Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi.

Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

TOLGA CİĞERCİ SÜRPRİZİ!
Başakşehir'deki sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Turuncu-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanan 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de kalmak istiyor.

Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

MENAJERİ BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ!
Deneyimli oyuncunun menajeri, Beşiktaş yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Yeni statü nedeniyle yerli oyuncusu sıkıntısından bahseden Ciğerci'nin menajeri, oyuncusunun takımda önemli bir alternatif olabileceğini söyledi.

Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Tolga'nın 6/8 numarayı beraber oynayacak ideal rotasyon oyuncusu olması büyük avantaj olarak gösteriliyor.

Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Sezonu Başakşehir'de tamamlayan Tolga Ciğerci, Süper Lig'de 32 maçta forma giydi.

Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Kariyerine 2007 yılında Wolfsburg altyapısında başlayan Tolga Ciğerci, 2010 yılında A Takım'a yükseldi.

Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Sonrasında Gladbach ve Hertha Berlin formalarını giyen başarılı oyuncunun Almanya serüveni sona erdi.

Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

2016 yılında Türkiye'ye gelen Tolga Ciğerci, Galatasaray'a imza attı.

Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Sarı-kırmızılılardaki son aylarında sakatlıklarla boğuştu ve istediği performansı sergileyemedi.

Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

2018 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Sarı-lacivertlilerde geçirdiği 3 sezonun ardından Başakşehir'le anlaşma sağladı.

Tolga Ciğerci'nin menajerinden flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Tolga Ciğerci'nin güncel piyasa değeri 900 bin euro olarak gösteriliyor.

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