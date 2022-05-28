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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Araya polisler girdi

Son dakika Beşiktaş spor haberleri... Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında kongre üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Kongreye 10 dakika ara verilirken kavgaya polisler müdahale etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 14:44
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Araya polisler girdi

Beşiktaş'ın 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda salon karıştı...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Araya polisler girdi

Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi'nde başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Araya polisler girdi

Genel kurul üyesi Berk Tunca'nın konuşmasını yaptığı sırada salonda gerginlik yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Araya polisler girdi

Tunca'nın konuşmasının yapmasının ardından üyeler arasında arbede yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Araya polisler girdi

Tokat atmaya ve karşılıklı hakarete varan kavgalar uzun süre yatışmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Araya polisler girdi

BJK Kongre ve Divan kurul üyesi Nurten Gözoğlu'nun araya girerek öfkeli üyeleri sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, küfürler sırasında üyelerin ağzını eliyle kapatmaya çalışması da dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Araya polisler girdi

Berk Tunca'nın konuşmasını yaptığı sırada genel kurul üyesi Özer Özçetin, Tunca'ya tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Araya polisler girdi

Özçetin'in tepkisinin ardından salonda bulunan üyeler arasında sözlü tartışmalar yaşandı ve taraflar birbirlerinin üstüne yürüdü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Araya polisler girdi

Tunca'nın konuşmasının bitmesinin ardından kürsüden indiği sırada, bu kez arbede çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Araya polisler girdi

Taraflar birbirlerine fiziki müdahalelerde bulunurken, güvenlik güçleri araya girdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Araya polisler girdi

Divan başkanı Uluç Gürkan, genel kurula 10 dakika ara verirken, olayların yaşandığı noktaya gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Araya polisler girdi

Öte yandan kulüpte görev alan bir çalışan da konuşmacı Berk Tunca'nın üstüne yürüdü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Araya polisler girdi

Ayrıca Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri de kendilerine ayrılan yere geçerken, Berk Tunca'ya tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Araya polisler girdi

Bu arada siyah-beyazlı kulübün toplam borcu da açıklandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga! Araya polisler girdi

Buna göre Beşiktaş'ın 2021 yılı itibarıyla borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin TL...

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