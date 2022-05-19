Orkun Kökçü'den flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

U19'a kadar Hollanda'da oynadım ama ailem de Türkiye'yi seçmemi istedi. Şimdi Konferans Ligi Finali'ne odaklandım.

Finalden sonra transfer bakacağız. o konuyu babama ve menajerime bıraktım. Jose Mourinho çok büyük bir hoca, çok kupa kazanmış bir isim. Final maçı kolay olmayacak."