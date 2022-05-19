Orkun Kökçü'den flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da oynayan milli futbolcu Orkun Kökçü, Roma ile 25 Mayıs'ta oynayacakları UEFA Konferans Ligi Finali öncesinde açıklamalarda bulundu.
Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da oynayan milli futbolcu Orkun Kökçü, Roma ile 25 Mayıs'ta oynayacakları UEFA Konferans Ligi Finali öncesinde açıklamalarda bulundu.
Tivibu Spor'a konuşan Orkun'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Henüz 21 yaşındayım ve şu andaki durumumdan çok daha iyi olacağım, buna eminim.
U19'a kadar Hollanda'da oynadım ama ailem de Türkiye'yi seçmemi istedi. Şimdi Konferans Ligi Finali'ne odaklandım.
Finalden sonra transfer bakacağız. o konuyu babama ve menajerime bıraktım. Jose Mourinho çok büyük bir hoca, çok kupa kazanmış bir isim. Final maçı kolay olmayacak."
"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTERİM"
Daha önce sosyal medya hesabından Beşiktaş formasıyla antrenman yaparken paylaştığı fotoğrafın hatırlatılması üzerine Orkun Kökçü "Beşiktaşlıyım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda oynamak isterim ancak ilerde ne olur bilemeyiz.
Beşiktaş'ta oynamak yine de güzel bir his ve duygudur. Onu inşallah gelecekte yaşayabilirim." açıklamasını yaptı.
ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?
Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000'de Hollanda'nın Haarlem kentinde dünyaya geldi.
Milli futbolcu, futbola Olympia Haarlem takımının altyapısında başladı..
HFC EDO Haarlem, Stormvogels, Groningen ve Feyenoord altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018 yılında Feyenoord ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Son 4 sezondur Hollanda ekibinin formasını terleten Orkun, bu sezon çıktığı 49 maçta 9 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.
Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Orkun Kökçü, 2020 yılından bu yana Türkiye Milli Takımı'nda forma giyiyor.
Ay-Yıldızlı formayla 14 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol kaydetti.
Orkun Kökçü'nün Feyenoord ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro.