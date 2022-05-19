Haberler Beşiktaş Orkun Kökçü'den flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

Orkun Kökçü'den flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kariyerini Hollanda ekiplerinden Feyenoord'da sürdüren Orkun Kökçü, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, küçüklüğünden bu yana taraftarı olduğunu belirttiği Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 23:39
Orkun Kökçü'den flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da oynayan milli futbolcu Orkun Kökçü, Roma ile 25 Mayıs'ta oynayacakları UEFA Konferans Ligi Finali öncesinde açıklamalarda bulundu.

Orkun Kökçü'den flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

Tivibu Spor'a konuşan Orkun'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Orkun Kökçü'den flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

"Henüz 21 yaşındayım ve şu andaki durumumdan çok daha iyi olacağım, buna eminim.

Orkun Kökçü'den flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

U19'a kadar Hollanda'da oynadım ama ailem de Türkiye'yi seçmemi istedi. Şimdi Konferans Ligi Finali'ne odaklandım.

Orkun Kökçü'den flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

Finalden sonra transfer bakacağız. o konuyu babama ve menajerime bıraktım. Jose Mourinho çok büyük bir hoca, çok kupa kazanmış bir isim. Final maçı kolay olmayacak."

Orkun Kökçü'den flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTERİM"

Daha önce sosyal medya hesabından Beşiktaş formasıyla antrenman yaparken paylaştığı fotoğrafın hatırlatılması üzerine Orkun Kökçü "Beşiktaşlıyım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda oynamak isterim ancak ilerde ne olur bilemeyiz.

Orkun Kökçü'den flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

Beşiktaş'ta oynamak yine de güzel bir his ve duygudur. Onu inşallah gelecekte yaşayabilirim." açıklamasını yaptı.

Orkun Kökçü'den flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000'de Hollanda'nın Haarlem kentinde dünyaya geldi.

Orkun Kökçü'den flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

Milli futbolcu, futbola Olympia Haarlem takımının altyapısında başladı..

Orkun Kökçü'den flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

HFC EDO Haarlem, Stormvogels, Groningen ve Feyenoord altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018 yılında Feyenoord ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Orkun Kökçü'den flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

Son 4 sezondur Hollanda ekibinin formasını terleten Orkun, bu sezon çıktığı 49 maçta 9 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

Orkun Kökçü'den flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...

Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Orkun Kökçü, 2020 yılından bu yana Türkiye Milli Takımı'nda forma giyiyor.

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