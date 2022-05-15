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Göztepe - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael'den transfer sözleri!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu. Mücadeleyi 2-0 kazanan siyah-beyazlılar 3 puanın sahibi oldu. Kara-Kartal'da teknik direktör Valerien Ismael, müsabaka sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 18:35 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 19:06
Göztepe - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael'den transfer sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu. Mücadeleyi 2-0 kazanan siyah-beyazlılar 3 puanın sahibi oldu. Kara-Kartal'da teknik direktör Valerien Ismael, müsabaka sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Bu maç sezonun özeti oldu. Sakatlık, disiplinsizlik! Her an gol atacak kalite, sezonun özeti gibiydi. Artık kadro için çok net fikirlerimiz var. Seneye çok fit, disiplinli olacağız. Kalitemiz fark yaratacak. Seneye göstereceğimiz mantaliteyi de bugün gösterdik.

Valentin Rosier'in ikinci sarısı doğru değil. 10 kişi kaldık, 2 gol attık. Oyun başka yere gitti. Zaman zaman vakit geçirmemiz gerekti. Duran toplardan atabilirdik. Emre Bilgin'e teşekkür ederim. Altyapımızın ne kadar düzgün çalıştığını görüyoruz. Kutluyorum.

Bir maçımız daha var ama oyuncularımızı gördük. kararlar alacağız. Sözleşmesi bitenler var, önce buna bakacağız. Gidenlerin yerini dolduracağız. Bizimle aynı yolda yürüyecek, kaliteli, gol atacak oyunculara ihtiyacımız var.

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