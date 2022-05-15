BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael: 2 kırmızı karttan sonra...

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'nin konuğu oldu. Siyah beyazlı ekip deplasmanda 9 kişi kalmasına karşın maçı 2-0 kazanmayı başardı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael zorlu mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu. Ismael, "Maçın öncesinde futbolcu arkadaşlarımıza henüz daha tatile çıkmadığımızı ve kulüp için oynamamız gerektiğini söyledim. Kulübün bu noktada düzgün temsil etmemiz gerektiğinden bahsettim. Seneye de bunu aynı şeklinde devam ettirmemiz gerekiyor. Bugün 2 kırmızı karttan sonra bu saydıklarımı yapmak çok kolay olmadı ama günü sonunda görmek istediğimiz birazcık da bu konulardı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)