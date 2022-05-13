Fark atmalıydık!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon başında yapılan önemli transferlere rağmen alınan sonuçların, gelecek sezon için transfer politikasında değişikliğe gitmelerine neden olacağını söyledi. Çebi, "Bir evvelki şampiyon olduğumuz sene 'Beşiktaş başarısız olur' diye ümitsiz bir spor kamuoyu vardı. Bu sezon ise 'Açık ara fark yapar' deniyordu. Pjanic'lere, Batshuayi'lere, Ghezzal'lara, Rosier'lere baktığınız zaman açık ara fark yapması gereken takım maalesef başarısız oldu. Önümüzdeki sene böyle bir kadronun yapılanmasına gerek olduğunu düşünmüyorum" dedi ve şöyle devam etti:

BU KADAR TOP DİREKTEN DÖNER Mİ?

Nur Çebi: "Pandeminin getirdiği yorgunluk ve arkasından üst üste sakatlıklar geldi ve çok büyük zarar verdi. Bunlar talihsizlikti. Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar, başarılı ve iyi transferlere rağmen sahaya tam olarak çıkarabildiğimiz bir takım olamadı. Bunlar üst üste geldiği zaman yelkeniniz rüzgarla dolmuyor ve maalesef yol alamıyorsunuz. Şanssızlık da devam etti. Bir sezonda bu kadar top mu direkten döner. Koskoca sahada üç tane direk nokta kadar kalır ama toplar gidip oraya vuruyor. Sakatlıkların getirdiği başarısızlıklar, uyumsuzluklar da var. Çok yorgun ve başarısız bir süreç geçirdik."

BAŞARI İSTİYORSAN ACI ÇEKECEKSİN

"Bir sürü başarılı hoca geldi olmadı. Sergen hoca da hiç kupa kaldırmadan gelmişti buraya. Sergen hocanın futbolculuk dönemi muhteşemdi ama hocalık döneminde başarısı yoktu. Biz onda ışığı gördük, aldık getirdik ve hoca şampiyon oldu. Birilerine bir fırsat vermezseniz herkes bu şekilde düşünürse siz kaç tane şampiyon olmuş hoca bulacaksınız da getireceksiniz. Her şampiyonluk yaşamış bir hocaya ağır bedel mi ödemek zorundayız? Neden hocayla beraber kendi başarı hikayemizi yazmıyoruz? Niye cesur davranmıyoruz? Bazen başarı istiyorsanız biraz acı çekeceksiniz, katlanmayı bileceksiniz."

1 KURUŞ BORCUMUZ YOK

"Seneye inşallah şanssızlıklar bitmiş, talihsizlikler azalmış olur; sakatlıklar söz konusu olmaz. Bir evvelki sezon şampiyon olup, 3 kupa aldığımız süreçte biz başkandık. Arkasından böyle bir sonuç insanları üzdü. Transferde en iyilerini aldık. Bugüne kadar yıllardır geç yapılan ödemeler vardı. Geçen sene ve bu sene, gününde sporcularımızın ödemelerini yaptık. Sporcularımıza bir kuruş borcumuz yok. Onların motivasyonlarını bozacak hiç kötü bir şey yok ama bunun tek kelimeyle özeti; şanssızlık

HORTUMLAMAK İSTİYORLAR

Çebi: "Kulübü ele geçirmek isteyenlerin önünü kestim. Bana yapılan perde arkasındaki tüm oyunların, söylemlerin, beni düşürmek istenen durumların arkasında bu var. Beşiktaş camiasının kıymetli üyelerinin bilmesini istediğim bir şey var, bu duruma sizler çanak tutmayın. Birilerinin niyeti buraya tekrar gelip hortumlamak. Buna müsaade etmeyeceğim, bunun için tekrar adayım. İnşallah bundan sonra da benim zihniyetimde buraya adaylar çıkacaktır."