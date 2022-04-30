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Beşiktaş'tan Domagoj Vida sakatlandı! O maçta kadroda yok

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların deneyimli savunma oyuncusu Domagoj Vida antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Kayserispor maçı kadrosundan çıkarıldı. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden, Hırvat stoperin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 13:31 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 13:45
Beşiktaş'tan Domagoj Vida sakatlandı! O maçta kadroda yok

Beşiktaş'tan Domagoj Vida'nın sakatlığıyla ilgili açıklama geldi. Antrenman sonrası sakatlık yaşayan Hırvat stoperin Kayserispor maçı kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

Siyah-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Domagoj Vida'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kulüpten yapılan duyuru şu şekilde:

Futbol takımımızın 29.04.2022 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk iç kısmında ağrı ifade eden oyuncumuz Domagoj Vida'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk iç tendonunda ödem (adduktor tendinit) tespit edilmiştir. Oyumcumuz müsabaka kadrosuna dahil edilmemiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

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