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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael'in prensi Mads Juel Andersen!

Gelecek sezon 3-4-3 sistemine uygun isimleri kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş, önceliği savunma hattına verdi. Siyah-beyazlı yönetim bu doğrultuda çalışmalarına hızlandırırken, teknik direktör Valerien Ismael, Barnsley'den eski öğrencisi Mads Juel Andersen'in transfer edilmesi için yönetime rapor verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael'in prensi Mads Juel Andersen!

Evinde Kasımpaşa önünde şok bir yenilgi alan Beşiktaş'ta tüm konsantrasyon yeni sezonun kadro planlamasına yönelmiş durumda... 3-4-3 sisteminin en iyi şekilde işlemesi için savunma kurgusuna büyük önem veren teknik direktör Valerien Ismael'in büyük bir değişim planladığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael'in prensi Mads Juel Andersen!

EN AZ 2 STOPER!

Takvim'in haberine göre; Welinton, Vida ve Montero'nun performansından memnun olmayan ve en az 2 stoper isteyen Fransız hocanın gözünü Mads Juel Andersen'e diktiği belirlendi. Yönetimin Ismael'in Barnsley'den öğrencisi olan Danimarkalı yıldız için hemen çalışmalara başladığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael'in prensi Mads Juel Andersen!

23 yaşındaki Andersen'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 30 resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu 2730 dakika sahada kalırken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 1.94 boyundaki Andersen 2019 yılında Horsens'ten 1 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael'in prensi Mads Juel Andersen!

DEĞİŞİLMEZ İSMİYDİ

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Andersen geçtiğimiz sezon Barnsley'de Valerien Ismael'in değişilmez ismiydi. Tam 53 resmi oynayan ve takımına 1 gol, 4 asistlik katkı veren yıldız futbolcuyla ilgili kısa süre içinde Barnsley ile görüşmelerin başlaması bekleniyor.

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