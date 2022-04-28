BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael'in prensi Mads Juel Andersen!

Evinde Kasımpaşa önünde şok bir yenilgi alan Beşiktaş'ta tüm konsantrasyon yeni sezonun kadro planlamasına yönelmiş durumda... 3-4-3 sisteminin en iyi şekilde işlemesi için savunma kurgusuna büyük önem veren teknik direktör Valerien Ismael'in büyük bir değişim planladığı öğrenildi.
EN AZ 2 STOPER!
Takvim'in haberine göre; Welinton, Vida ve Montero'nun performansından memnun olmayan ve en az 2 stoper isteyen Fransız hocanın gözünü Mads Juel Andersen'e diktiği belirlendi. Yönetimin Ismael'in Barnsley'den öğrencisi olan Danimarkalı yıldız için hemen çalışmalara başladığı ifade edildi.
23 yaşındaki Andersen'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 30 resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu 2730 dakika sahada kalırken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 1.94 boyundaki Andersen 2019 yılında Horsens'ten 1 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.