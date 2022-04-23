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Millwall'dan Beşiktaş'a transfer cevabı! Jed Wallace...

Son dakika spor haberi: Yeni sezon öncesinde kadroda birçok değişim yaşamaya hazırlanan Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kazandı. Eksik bölgeler için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, hücum hattını fizik gücü yüksek ve prese yatkın isimlerle güçlendirmek istiyor. Bu kapsamda listesini oluşturan Kara-Kartal'da öne çıkan isim İngiltere Championship ekibi Millwall'da forma giyen Jed Wallace oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Beşiktaş'a transfer cevabı geldi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Gary Rowett, Jed Wallace'ın transferiyle ilgili konuştu. İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 09:57 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 09:59
BURAK ŞENTÜRK
Millwall'dan Beşiktaş'a transfer cevabı! Jed Wallace...

Yeni sezonda 3-4-3 sisteminde mücadele verecek siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, oyun şablonuna uyacak isimlerin transferlerini istiyor.

Millwall'dan Beşiktaş'a transfer cevabı! Jed Wallace...

Buna göre transfer operasyonunu sürdüren Beşiktaş, İngiltere Championship ekibi Millwaal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jed Wallace'ın peşine düştü.

Millwall'dan Beşiktaş'a transfer cevabı! Jed Wallace...

Sağ kanadın haricinde on numara ve sol kanat mevkisinde de forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun çok yönlü özellikleri transferde Kara-Kartal'ın iştahını kabartıyor.

Millwall'dan Beşiktaş'a transfer cevabı! Jed Wallace...

Bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Jed Wallace'ın transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Millwaal'da teknik direktör Gary Rowett'tan Beşiktaş'a transfer cevabı geldi.

Millwall'dan Beşiktaş'a transfer cevabı! Jed Wallace...

"TAKIMDA KALMASINI İSTİYORUZ"
Gary Rowett, South London Press'e verdiği demeçte, "Jed Wallace son üç yılda bizim için diğer oyuncular kadar iyi bir oyuncu olduğunu sergilediği parlak performansla gösterdi." dedi.

İşte o sözler...

Millwall'dan Beşiktaş'a transfer cevabı! Jed Wallace...

"Şahsen ben bir yönetici olarak onu takımda tutmayı çok isterim. Jed'in de bizim bu isteğimizden haberdar olduğunu düşünüyorum."

Millwall'dan Beşiktaş'a transfer cevabı! Jed Wallace...

"Geleceğiyle ilgili kararı sezon sonunda vermek isteyeceğinin farkındayız. Yurtdışındaki farklı kulüplerden birçok spekülasyon olması normal."

Millwall'dan Beşiktaş'a transfer cevabı! Jed Wallace...

"Bazılarının doğruluk payı olabilir, bazıları muhtemelen doğru değil. Bu spekülasyonlarla ilgilenmiyoruz."

Millwall'dan Beşiktaş'a transfer cevabı! Jed Wallace...

"JED İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
"Jed kulübü seviyor ve kulüp ve taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Ancak aynı zamanda ailesi olan profesyonel bir futbolcu ve sezon sonunda kendisi için doğru olan kararı vereceğinden oldukça eminim. Onu umutsuzca tutmak istiyoruz. Bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

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