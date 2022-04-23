Millwall'dan Beşiktaş'a transfer cevabı! Jed Wallace...

Yeni sezonda 3-4-3 sisteminde mücadele verecek siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, oyun şablonuna uyacak isimlerin transferlerini istiyor.
Yeni sezonda 3-4-3 sisteminde mücadele verecek siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, oyun şablonuna uyacak isimlerin transferlerini istiyor.
Buna göre transfer operasyonunu sürdüren Beşiktaş, İngiltere Championship ekibi Millwaal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jed Wallace'ın peşine düştü.
Sağ kanadın haricinde on numara ve sol kanat mevkisinde de forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun çok yönlü özellikleri transferde Kara-Kartal'ın iştahını kabartıyor.
Bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Jed Wallace'ın transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Millwaal'da teknik direktör Gary Rowett'tan Beşiktaş'a transfer cevabı geldi.
"TAKIMDA KALMASINI İSTİYORUZ"
Gary Rowett, South London Press'e verdiği demeçte, "Jed Wallace son üç yılda bizim için diğer oyuncular kadar iyi bir oyuncu olduğunu sergilediği parlak performansla gösterdi." dedi.
İşte o sözler...
"Şahsen ben bir yönetici olarak onu takımda tutmayı çok isterim. Jed'in de bizim bu isteğimizden haberdar olduğunu düşünüyorum."
"Geleceğiyle ilgili kararı sezon sonunda vermek isteyeceğinin farkındayız. Yurtdışındaki farklı kulüplerden birçok spekülasyon olması normal."
"Bazılarının doğruluk payı olabilir, bazıları muhtemelen doğru değil. Bu spekülasyonlarla ilgilenmiyoruz."
"JED İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
"Jed kulübü seviyor ve kulüp ve taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Ancak aynı zamanda ailesi olan profesyonel bir futbolcu ve sezon sonunda kendisi için doğru olan kararı vereceğinden oldukça eminim. Onu umutsuzca tutmak istiyoruz. Bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."