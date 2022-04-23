Millwall'dan Beşiktaş'a transfer cevabı! Jed Wallace...

"JED İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

"Jed kulübü seviyor ve kulüp ve taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Ancak aynı zamanda ailesi olan profesyonel bir futbolcu ve sezon sonunda kendisi için doğru olan kararı vereceğinden oldukça eminim. Onu umutsuzca tutmak istiyoruz. Bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."