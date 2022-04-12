Vodafone Park 6 yaşında!

Beşiktaş'a ev sahipliği yapan Vodafone Park 6. yılını kutluyor. 2016'da dünyanın en saygın spor sitelerinden StadiumDB.com tarafından "Yılın En İyi Stadyumu", 2017'de ise İspanya'da düzenlenen "Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri 2017"de "Yılın Projesi" seçilen Vodafone Park ayrıca 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 Vodafone Kupası gibi önemli karşılaşmalara ev sahipliği yaptı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Park'ı ilk günden bu yana kendi evleri gibi gördüklerini belirtip "Bu yatırımla İstanbul'a ve Türk sporuna önemli bir eser kazandırdığımıza inanıyoruz. Vodafone Park, Türkiye'nin dört bir yanından destek görüyor, övgü alıyor" diye konuştu.