BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceği netleşiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibi 4-1 mağlup etmişti.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibi 4-1 mağlup etmişti.
Siyah-beyazlı takımın son golü ise Güven Yalçın'dan gelmişti.
Genç futbolcunun takımdaki geleceği bir süredir belirsizliğini korurken teknik direktör Valerien Ismael'in Güven hakkındaki kararını verdiği öğrenildi.
Buna göre Ceyhun Kazancı ile görüşme gerçekleştiren Fransız teknik adam, Güven'in kadroda kalması gerektiğini iletti.
23 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 6 gol atarken 3 de asist yaptı.
Güven Yalçın'ın Kara Kartal'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.