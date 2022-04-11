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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceği netleşiyor!

Son dakika Beşiktaş spor haberleri... Son olarak Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u farklı mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, takımdaki kalacak ve gidecek isimleri de netleştiriyor. Siyah-beyazlılardaki geleceği belirsiz olan Güven Yalçın için de karar verildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 08:17 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 08:30
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceği netleşiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibi 4-1 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceği netleşiyor!

Siyah-beyazlı takımın son golü ise Güven Yalçın'dan gelmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceği netleşiyor!

Genç futbolcunun takımdaki geleceği bir süredir belirsizliğini korurken teknik direktör Valerien Ismael'in Güven hakkındaki kararını verdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceği netleşiyor!

Buna göre Ceyhun Kazancı ile görüşme gerçekleştiren Fransız teknik adam, Güven'in kadroda kalması gerektiğini iletti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceği netleşiyor!

23 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 6 gol atarken 3 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceği netleşiyor!

Güven Yalçın'ın Kara Kartal'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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