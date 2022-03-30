Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İngilizlerden Kartal'a Elneny müjdesi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İngilizlerden Kartal'a Elneny müjdesi!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in göreve gelmesiyle birlikte yeniden ismi siyah-beyazlılarla anılmaya başlanan Mohamed Elneny hakkında İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Ada basını, Mısırlı futbolcu için Başakşehir ve Beşiktaş’ın yarıştığını yazarken, siyah beyazlıların transferde avantajlı olduğu belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 09:37
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İngilizlerden Kartal'a Elneny müjdesi!

Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonu biteceği için yeniden siyah beyazlı kulübün gündemine giren Mohamed Elneny konusunda İngiliz basınından da yeni iddialar geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İngilizlerden Kartal'a Elneny müjdesi!

Ada medyası Mısırlı ön liberonun başta Beşiktaş olmak üzere Başakşehir ve bir Süper Lig takımının daha listesinde olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İngilizlerden Kartal'a Elneny müjdesi!

Haberlerde Kara Kartalların transferde daha avantajlı olduğunun altı çizilirken "Beşiktaş, birçok sebepten dolayı Elneny'yi tekrar kadrosuna katmak istiyor. Mısırlı oyuncu da eski takımına karşı sempatisini kaybetmiş değil" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İngilizlerden Kartal'a Elneny müjdesi!

HOCA DA ONAYLAMIŞTI
Elneny'nin siyah beyazlı kulüp için en cazip yönünün ise bonservis bedelinin olmaması olarak gösterildi. Ayrıca Elneny konusunda haziran ayında net bir sonucun çıkacağı yorumları yapıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İngilizlerden Kartal'a Elneny müjdesi!

Öte yandan İngiliz medyasında transfer haberleri ile öne çıkan gazeteci Charles Watts da Arsenal'den haftada 49 bin sterlin kazanan Mısırlı oyuncunun yolunun Türkiye'ye düşebileceğini söyledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İngilizlerden Kartal'a Elneny müjdesi!

Beşiktaş yönetimi, Elneny'nin durumunu öğrendikten sonra teknik direktör Valerien İsmael ile de durumu konuşmuş, hocadan da onay gelince harekete geçme kararı alınmıştı.

DİĞER
Kayahan ile İpek Açar’ın kızları Aslı Gönül duru güzelliğiyle hayran kaldı! Kayahan'ın kızı Aslı Gönül'ü görenler söylemeden edemedi...
KDV düzenlemesi dönüşümü hızlandıracak! Yatırımların önünü açacak karar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor